Westlife en México: fechas, lugar, precios y todo sobre sus nuevos conciertos

Westlife sorprendió hoy a todos sus seguidores al anunciar que regresa a México tras 25 años de carrera, donde Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan y Nicky Byrne volveran a pisar tierra azteca.

La famosa banda irlandesa revivirá éxitos como "My love", "Uptown Girl", "Fool again" y "Swear it again", por lo que hoy te traemos todos los detalles sobre sus presentaciones.

Fechas y lugar de los conciertos de Westlife en México

A través de sus redes sociales, Westlife anunció por medio de un video que tendrá tres fechas en México para sus conciertos:

El 20 de marzo del 2024 en el Arena Monterrey

del 2024 en el El 21 de marzo del 2024 en el Auditorio Telmex de Guadalajara

del 2024 en el El 22 de marzo del 2024 en el Arena de Ciudad de México

Los boletos para el Arena Monterrey y el Arena de CDMX será en Superboletos, mientras que los del Auditorio Telmex se podrán conseguir en Ticketmaster.

Su gira titulada "The Wild dreams Tour" ya ha dado inicio este año en Europa, consiguiendo sold outs en el estadio de Wembley.

MEXICO! 🇲🇽 We’re coming back to see you guys and we can’t wait! 💛 We will be bringing the Wild Dreams tour to Monterrey, Zapopan and Mexico City in March 2024!

Tickets are on sale 1st October💫 pic.twitter.com/QiUdNpwmT4 — Westlife (@westlifemusic) September 26, 2023

Precio de los boletos de Westlife en México

Los precios de los boletos todavía no se han dado a concoer de manera oficial, pero se espera que oscilen entre los 600 hasta los 4 mil pesos.

Para la Arena Ciudad de México, la preventa se realizará con Banco Azteca los días el 28, 29 y 30 de septiembre, mientras que la venta general para las tres fechas será el 1 de octubre de 2023.

Cabe recordar, que la última vez que la banda irlandesa esuvo en México fue el pasado mes de junio, en el Machaca Festival, que se realiza en el Parque Fundidora de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.