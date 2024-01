Arma tu plan para ver las películas nominadas a los Oscar 2024

Este fin de semana te recomendamos iniciar a ver las películas nominadas al premio Oscar 2024 a Mejor Película. Cada una ofrece una travesía que va desde misterios inquietantes hasta reflexiones profundas sobre la condición humana. Aquí te guiaremos a través de este festín visual, revelándote dónde puedes verlas antes de la premiación.

Saca las cobijita suave y cálida para ver las películas que están disponibles en streaming.

Anatomy of a Fall - En cines, ahora

Directora: Justine Triet

Una historia envuelta en misterio y acusaciones, donde la muerte de Samuel desencadena una investigación por muerte sospechosa. Justine Triet te lleva a explorar los rincones más oscuros de la montaña y del alma humana.

Barbie - Disponible en HBO MAX

Directora: Greta Gerwig

Gerwig dirige esta odisea existencial de Barbie, que cuestiona su realidad en el vibrante Barbieland. Una película que desafía las convenciones y te invita a reflexionar sobre la identidad y la sistematización del patriarcado.

The Holdovers - En cines, ahora

Director: Alexander Payne

Payne te sumerge en una comedia conmovedora, donde la convivencia inesperada entre un profesor cascarrabias y estudiantes desencadena una historia de conexiones humanas impredecibles. Una experiencia que te hará reír y sentir.

Killers of the Flower Moon - Disponible en Apple TV+

Director: Martin Scorsese

Scorsese te transporta a la década de 1920 en Oklahoma, explorando crímenes brutales en una historia visualmente impactante. "Killers of the Flower Moon" te sumerge en un "Reinado del Terror" que no puedes ignorar.

Maestro - Disponible en Netflix

Director: Bradley Cooper

Cooper dirige y actua esta apasionante mirada a la vida amorosa de Leonard Bernstein, el primer director de orquesta nativo de EE. UU. Una historia de amor, ambigüedad sexual y la ascensión a la fama en el mundo de la música clásica.

Oppenheimer - Alquiler o compra en Prime Video

Director: Christopher Nolan

Nolan te lleva a la época de la guerra y el Proyecto Manhattan, explorando las consecuencias morales del brillante físico Julius Oppenheimer. Una reflexión profunda sobre el poder y la responsabilidad.

Past Lives - Disponible en MUBI

Directora: Celine Song

Song presenta una historia de reencuentro entre amigos de la infancia, explorando conexiones perdidas y el poder del teatro. Una película que te hará reflexionar sobre la importancia de los lazos perdidos en nuestras vidas.

Poor Things - En cines, ahora

Director: Yorgos Lanthimos

Lanthimos te lleva en una aventura vertiginosa con Bella, revivida por un científico excéntrico, en su escapada con un abogado perverso. Una historia que desafía las expectativas y te adentra en la extravagancia.

The Zone of Interest - En cines, ahora

Director: Jonathan Glazer

Glazer presenta una historia intensa sobre Rudolf Höss, director de Auschwitz, y su búsqueda de una vida idílica. Una película que explora las complejidades de la moral en tiempos oscuros.

American Fictions - Próximamente

Director: Cord Jefferson

El profesor de inglés y escritor Thelonious 'Monk' Ellison decide dar un giro audaz a su carrera literaria al escribir una novela satírica bajo seudónimo. Su objetivo es denunciar las contradicciones y dobles estándares presentes en la industria editorial.

