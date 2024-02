Los gatijos: Compañía perfecta para los que viven en ciudades

Las criaturas ronroneras como los gatos han encontrado su lugar como compañeros ideales en los hogares mexicanos. De acuerdo con expertos en el tema, el gusto por estos felinos ha experimentado un notable incremento en el país, posicionándolos en un sólido segundo lugar como animales domésticos, justo después de los perros. Aunque son sumamente queridos por igual, tanto que tienen varios días del gato dedicados. Así que sí, hoy también es día del gato.

La preferencia por los felinos ha sido impulsada por una combinación de factores sociales, naturales y de comportamiento. Según Claudia Edwards Patiño, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, estos animales tienen la facilidad de adaptarse tanto a la vida solitaria como a entornos sociales más amplios. Edwards Patiño, certificada en etología y pequeñas especies, destaca que tienen un grupo social único en el planeta, pudiendo manifestar comportamientos solitarios o matriarcales dependiendo de las circunstancias.

"La relación de los gatos es aquélla en la que si tú quieres y yo quiero, está bien, ambos queremos; si tú no quieres, no hay problema; y si ya no quiero, deberías de respetarme. Todas son maneras de la que deberíamos aprender", enfatizó Edwards Patiño, que subraya la flexibilidad y autonomía que caracteriza a estos animales.

Los gatos, conocidos coloquialmente como "gatijos" por algunas personas, están ganando popularidad en una sociedad que busca compañía sin compromisos excesivos. Según la experta, el término "gatijo" refleja un cambio en la percepción de estos animales como simples objetos hacia seres que sienten y merecen un trato más respetuoso. Esta nueva ética también se refleja en el lenguaje utilizado para referirse a los dueños de mascotas, donde se prefiere el término "responsable" en lugar de "dueño" o "propietario".

Edwards Patiño señala que, a diferencia de los perros, los gatos son más adecuados para los estilos de vida modernos, especialmente en entornos urbanos con viviendas más pequeñas y horarios más demandantes. Además, destaca el creciente interés en la salud y el bienestar de los gatos, evidenciado por el aumento de consultas especializadas en etología clínica y la presencia activa en redes sociales de los amantes de los felinos.

