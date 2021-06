CDMX anuncia ligero aumento de contagios, pero descarta cierre de actividades

La Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo, pero a diferencia del año pasado, en esta ocasión no se van a cerrar actividades económicas, debido a proceso de vacunación que se lleva en la capital del país, que tiene cerca de 50 por ciento con una dosis en mayores de 40 años.

El proceso es activar sin arriesgar, señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al resaltar que el año pasado no se tenían los avances médicos que hoy se desarrollan, y en este semáforo amarillo se considera igual de importante la salud de los ciudadanos, así como la reactivación económica, por lo que es muy necesario seguir con el proceso de vacunación.

"Ha habido un ligero incremento en los casos y es particularmente en las personas menores de 50 años . El objetivo para nosotros es seguir reactivando sin arriesgar y pedir a la ciudadania el apoyo para que se vacunen", explicó la jefa de gobierno.

En la conferencia de prensa sobre el estado del Semáforo, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, reconoció que hay un incremento en los contagios y hospitalizaciones, pues la semana pasada había un promedio diario de 48 nuevos casos y en esta se registran 68.

De hospitalizaciones hay 75 más que la semana pasada, pues se pasó de 579 internados a 716 que hay este viernes. En la Zona Metropolitana del Valle de México es la misma circunstancia, pues el viernes pasado había 816 internados y en éste se reportan 943.

También destacó que la población de mayor contagio en estos días es la de 19 a 39 años, por lo pidió mantener los cuidados y no bajar la guardia.

Sheinbaum descarta tercera ola

Ante el cuestionamiento por parte de los reporteros sobre si la Ciudad de México se encuentra con una tercera ola, Claudia Sheinbaum negó rotundamente la suposición.

"No, de ninguna manera, no estamos ante una tercera ola, lo que hay es un incremento en los casos y es en las personas de entre 30 y 40 años. Los otros grupos no ha aumentado tanto porque justamente tienen el mayor numero de vacunas", indicó la funcionaria.

"No podemos entrar a un proceso de cerrar de actividades, porque es igual de importante mantener la salud de los habitantes como la reactivación de la economía. Es decir cómo sí podemos estar en verde y eso es con la vacunación", continuó.

Avanza plan de vacunación

El funcionario indicó que por ahora han sido vacunadas tres millones 573 mil 245 personas con al menos una dosis, de las cuales un millón 920 mil 545 ya cuentan con el esquema completo.

Asimismo, explicó que el 85% de los adultos mayores de 60 años cuentan con por lo menos una dosis, el equivalente a un millón 388 mil 623 personas.

En cuanto a los adultos de 50 a 59 años, el 88% ya cuenta con al menos una dosis, de los cuales, el 13·% ya tienen su esquema completo.

Aunque esta semana comenzó la vacunación a personas de 40 a 49 años, aproximadamente al 46% ya le fue aplicada la primera dosis.