Colombianos organizan rifas en Palacio Nacional

En pleno Centro Histórico, a espaldas de Palacio Nacional, se realizan loterías clandestinas con la omisión de la Secretaría de Gobernación y de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, y bajo la protección de locatarios y puesteros de las zonas de mayor venta como La Merced, La Lagunilla y Tepito principalmente, quienes han cobrado jugosos premios.

Ninguno de los participantes sabe quién está tras las presuntas empresas “Inversiones Instantáneas” e “Inversiones el Amigazo” que son una misma y operan en tres células distribuidas estratégicamente en los principales mercados de gran afluencia en la zona que son La Merced, en donde sus operarios visten con camiseta y gorra azul, Tepito y La Lagunilla con camiseta y gorra amarilla y en calles posteriores al Palacio de Gobierno entre Correo Mayor y Eje uno Oriente, San Pablo y Mixcalco convergen vendedores con camiseta roja, según refirieron vendedores entrevistados por El Sol de México.

Sin embargo, existe una página de Facebook de Inversiones el Amigazo, donde aparece un grupo de personas de nacionalidad colombiana.

Justo dentro del corazón de La Merced, uno de los vendedores explicó en forma anónima: “yo le digo lo que me pregunte, pero sin nombre y sin fotos, porque si saben que fui yo me friegan, ahí le saca fotos a otros y si quiere de lejos, los premios pueden ser de 15 mil, como ahorita o hasta de 50 mil pesos, según se vaya juntando los sorteos se hacen en una tómbola, y los premios cambian según se vaya juntando lana, si nadie se los ganó se acumula como el Melate”.

-¿Quiénes son sus jefes, es cierto que son colombianos?-, se le preguntó al vendedor y respondió: "Mire la verdad quién sabe, a nosotros nos dan los boletos unos chavos, a veces en Plaza Talavera, ahí en Uruguay, y a veces en otros lados, a los meros meros no los conocemos, también esos mismos nos pagan según vendamos, es por comisión de 100 a 250 pesos por día".

Ahí mismo, locatarios defendieron a esta lotería ilegal que en sus boletos anuncian como premios sólo electrodomésticos, pero no es así, los premios son en dinero en efectivo que ganaron un vendedor de dulces regionales, una de mercería y elementos para fiestas y uno de discos pirata; “nos consta que entregan los premios, aquí se los han sacado varios compañeros, y enfrente de varios vienen y les entregan la lana, son más derechos que la lotería nacional y el Melate, y son un buen apoyo para nosotros, con un premiecito de esos surtes todo tu local de un jalón”.

En Correo Mayor y Mixcalco, a unos metros del Palacio Nacional, una vendedora de lotería de las camisetas rojas indicó a El Sol de México que los boletos cuestan 20 pesos y se venden todos sin ninguna presión, los principales clientes son los puesteros, los vendedores irregulares de los cuales nuevamente están llenas las calles del oriente del Centro Histórico; tampoco sabe quiénes son sus patrones, le entrega cuentas y recibe boletos las más veces de alguien a quien identifica sólo como El seven, pero no tiene idea de si son colombianos o no, aunque no lo cree: “Mire: aquí quien controla es la Unión Tepito y el grupo anti Unión, la neta no creo que ellos dejen que colombianos vengan a hacer bisne aquí y menos adentro de Tepis, se los echarían, pero pues quién sabe”.

Refiere que este tipo de loterías “tiene como tres años, desde 2016 ya estaban, y ni los policías ni los de la delegación (alcaldía) se meten con nosotros, no tenemos el registro ese que usted dice (permiso de la Secretaría de Gobernación para ejercer juegos y sorteos), pero nadie se mete con nosotros, y vea: así andamos siempre en la calle gritando el número ganador, hoy fueron 24 mil pesos los rifados.

En un sondeo que hizo El Sol de México en el Centro Histórico, al poniente, en calles como Motolinia, Madero, Isabel La Católica entre otras, comerciantes establecidos indicaron saber de ese tipo de loterías, pero que no habían llegado hasta allá a ofrecerlas.

En Tepito, El Sol de México no detectó a los vendedores de lotería, fueron puesteros quienes nos recomendaron salir del lugar: “Mira aquí a muchos no les gustan que les hagan preguntas y menos que saquen fotos, los de la lotería aquí sí cumplen, si no ya no los dejarían entrar, ya les hubieran puesto en su madre, mejor vete, aquí todos somos vendedores honrados, pero hay mucha gente cabrona y te pueden dar un susto, pa' que le buscas”.