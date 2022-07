Con marcha exigen frenar desalojos y gentrificación en CDMX

Ciudadanos que fueron sacados de los inmuebles que habitaron durante años, marcharon ayer sobre Chapultepec y Paseo de la Reforma para exigir a las autoridades defender más a los inquilinos y frenar los desalojos registrados en la zona centro de la Ciudad de México, que ha afectado principalmente a personas de la tercera edad.

Con batucada y consignas como “vivienda sí, desalojos no”, ciudadanos salieron de las inmediaciones de la estación Sevilla, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para posteriormente caminar sobre Avenida Chapultepec y Paseo de la Reforma, en donde una lona destacaba los 100 años “de lucha inquilinaria”.

Puede interesarte: Más de 600 bares chilangos deben rentas; podrían ser desalojados

“El Centro Histórico es de quien lo habita. No al desdoblamiento, no a los desalojos”.

Los manifestantes caminaron por calles y pararon frente al Corporativo Reforma-Diana, ubicado en el número 412 de la calle Tokio, para posteriormente protestar en contra de la construcción que desalojó a los habitantes de ese lugar.

Durante la manifestación también pararon en tres puntos más: en la Cerrada de Londres y Chapultepec, donde un edificio fue adquirido por un corporativo; en el inmueble ubicado en la calle de Hamburgo 269, lugar en el que ya hubo desalojos; y en Tokio número 8, sitio donde los inquilinos llevan 20 años con un proceso legal.

“La gentrificación es hacer que las personas salgan de su casa y mandarlas a las zonas más pobres de la ciudad. Los corporativos empiezan a comprar inmuebles para después renovarlos y dar más cara la renta.

“Hemos tenido mesas de trabajo con el Instituto de Vivienda (Invi) sin saber cual es nuestro destino. Incluso fuimos demandados por el Invi para que desalojáramos, pero no nos quisimos salir, pues todo el proceso fue volado, a ninguno le dieron notificaciones”, indicó Javier López, quien habita el inmueble con el número 8 de la calle de Tokio.

En su paso, los manifestantes pegaron letreros en la fachada de los inmuebles afectados, así como en anuncios publicitarios, los cuales tenían leyendas como: “El turismo expulsa familias”. “Esto era un hogar, no un hotel boutique”.

A la manifestación asistió Rufina Galindo López, quien recientemente fue desalojada de su departamento ubicado en Emiliano Zapata 68, en el Centro Histórico. Relató cómo fue desalojada por alrededor de 25 hombres que la encapsularon y sacaron sus pertenencias.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“A mí el 31 de mayo me sacaron de mi domicilio con el argumento de que está a nombre de otra persona. Mi hija me dio asilo en su departamento porque no tengo a dónde ir. Nosotros hemos vivido ahí siempre, la verdad no pensamos a dónde irnos, y además con la pandemia la situación es muy difícil”, relató Rufina, quien aseguró que el proceso legal inició en 2002.

De acuerdo con denuncias de afectados, los desalojos ocurren con violencia por un grupo nutrido que asiste al inmueble en cuestión. Además, las autoridades no cumplen con el debido proceso, ya que en muchos casos las personas no son notificadas previo al desalojo.