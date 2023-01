Descartan daño estructural en Parque Tezontle tras rumores en redes sociales

La plaza comercial Parque Tezontle, ubicada en Iztapalapa, no presenta daño estructural, por loque puede ser utilizada de manera regular, así lo determinó la alcaldía desde noviembre del año pasado. A través de TikTok los usuarios viralizaron un audio en el que una presunta exempleada de la tienda Liverpool adviertede los daños estructurales que orillaron a la tienda a cerrar su sucursal. La narraciónestá acompañada de fotos de los daños en barandales y parte del estacionamiento.

Cuando el rumor tomó fuerza, personal de Protección Civil de Iztapalapa inspeccionó la plaza comercial. El Sol de México obtuvo el reporte que emitió tras esa revisión: el problema que detectó es falta de mantenimiento.

Puede interesarte: Reactivan proyecto de Torre Polyforum

El encargado de la tienda Liverpool les mencionó que para poder entrar y revisarl as condiciones a detalle de estructuras y cimentación debían solicitar el acceso a la administración de la plaza. El reporte de protección civil indica que el administrador de Parque Tezontle, el ingeniero Enrique Gallegos, les dio acceso y los acompañó en la evaluación técnicaocular de riesgo.

Después de un recorrido en la zona de estacionamientos ubicada en el sótano, el personal de protección civil ubicó muros de concreto con fisuras de forma diagonal y vertical. También observaron columnas con exceso de humedad, salitre y corrosión hasta el grado de llegar a desprenderse material.

Otra observación realizada durante el recorrido fue la existencia de un asentamiento diferencial al lado oriente de la plaza. Protección Civil concluyó que eso no implica un daño estructural en la tienda Liverpool, la cual hasta la fecha está cerrada.

“De igual forma se revisó toda la plantade Liverpool donde no se observaron asentamientos o daños de carácter estructural, en azoteas, se observaron cuatro tanques estacionarios los cuales cuentan con fecha del 2007 y presentan su estudio de espesores, es importante mencionar que la plaza no presenta o no cuenta con daños estructurales al momento de la evaluación técnica ocular de riesgo, por lo que puede ser habitada así como utilizada”, determinó protección civil.

Actualmente las tiendas dentro de Parque Tezontle operan de forma regular. Sólo afuera de Liverpool hay lonas que cubren por completo los presuntos trabajos de remodelación realizados y hay al menos dos empleados manipulando maquinaria. El Sol de México también consultó vía transparencia a las dependencias relacionadas con seguridad de las construcciones y protección civil para obtener los estudios más recientes sobre la seguridad estructural de la plaza.

En respuesta, la Secretaría de GestiónIntegral de Riesgos y Protección Civil contestó que no tiene la información solicitada y pidió consultar a la alcaldía Iztapalapa, al Instituto para Seguridad de las Construcciones e incluso a la Comisión para la Reconstrucción. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones tampoco tiene dictámenes actuales ni antecedentes de revisiones.

“Se realizó una búsqueda exhaustiva de toda expresión documental vinculada con dictámenes de seguridad estructural tanto en el archivo de trámite y/o histórico y no se encontró ninguna información, petición/solicitud/ evaluación, inspección de dictamen de seguridad estructural o correo electrónico por algún ente de gobierno, que refiriera al inmueble de interés”, respondió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En redes sociales también circularon fotografías de barandales de cristal templado con losetas desprendidas que fueron pegadas con cinta. El barandal en cuestión está en el primer piso del parque justo frente a las tiendas Dormimundo, Pandora y Starbucks. Durante un recorrido en la zona, esta casa editorial comprobó que ya no había ninguna cinta en el piso que sostenga el barandal, pero sí hay separaciones en la estructura, como si la base del barandal se despegara del piso.

Cuestionada sobre las condiciones de dicha estructura, Fibra Danhos, dueña de laplaza comercial, no ofreció informaciónhasta el cierre de esta edición.