Llega el Harumatsuri, festival japonés de primavera 2024 ¿cuándo y dónde es?

El Festival Japonés de Primavera Harumatsuri y Komodo No Hi 2024 ya tiene fecha, si te gusta esta cultura o tienes curiosidad por conocer más de ella, no puedes perderte el evento.

La Asociación México Japonesa realizó una invitación en sus redes sociales para que todos los asistentes puedan disfrutar de comidas, bebidas y música en vivo, entre otras actividades.

¿Cuándo y dónde será el festival Haru Matsuri?

La Ciudad de México será el sitio donde se llevará a cabo el Festival Japonés de Primavera 2024. La cita es en la sede de la Asociación México Japonesa que se ubica en Fujiyama 144, Col. Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón.





Los días en que podrás disfrutar de esta celebración son el fin de semana del 04 y el 05 de mayo, a partir de las 12:00 horas.

¿Cuánto cuesta el acceso al festival Haru Matsuri 2024?

El acceso al Festival Japonés Haru Matsuri 2024 tiene un costo de 70 pesos en preventa y 90 pesos el día del evento. Los niños menores de 12 años tienen acceso libre.

Los lugares donde puedes adquirirlos son:

Asociación México Japonesa: Fujiyama 144, Col. Las Águilas

Japan Town: (Av. Homero 342, Polanco IV Secc,

Mari´s Pastry: Av. Coyoacán 1110, Col del Valle Sur

Ramen Sairi: Alfonso Reyes 139, Col. Hipódromo

Wavi Café: Av. Insurgentes Sur 659, Nápoles

Uper Mikasa UPER MIKASA: San Luis Potosí 173, Roma Nte

¿Qué eventos habrá en el Festival Japonés de Primavera?

El Festival Japonés de Primavera Harumatsuri y Komodo No Hi 2024 tendrá un amplia variedad de espectáculos de entretenimiento entre ellos:

Danza tradicional japonesa

Danza con tambores

Presentación de cosplayers

Danza tahitiana

Ve preparado con el estómago vacío pues también podrás probar pan de nube, helados, ramen, brochetas o sushi. Si lo prefieres podrás adquirir mangas, ropa tradicional o libros de la cultura japonesa.