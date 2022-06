¿Grupo Firme estará en la Marcha LGBT+ de la CDMX? Esto es lo que sabemos

Este próximo sábado 25 de junio se llevará a cabo la edición número 44 de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México, bajo el lema ""¡Las calles son nuestras! Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo".

Como se ha hecho costumbre, este día las calles de la CDMX se llenan de colores y celebración, la cual culminará con distintas actividades en el Zócalo capitalino, donde participarán distintos artistas que representan la diversidad de la comunidad LGBT+.

La Marcha es organizada por el Comité IncluyeT, la cual además preparó un concierto en el Zócalo capitalino con distintos artistas, sin embargo, este no es el único evento, pues el colectivo Gay Pride CDMX invitó a más artistas, incluido al integrante de Grupo Firme, Jhonny Caz.

Jhonny Caz de Grupo Firme será Rey del Gay Pride 2022

Desde hace algunos años, el Comité IncluyeT recalcó que se decidió dejar atrás el concepto de reyes o reinas de la marcha pues consideran que la prioridad en este evento siempre ha sido la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.

Sin embargo, Gay Pride CDMX para su evento anunció que el integrante de Grupo Firme, Jhonny Caz, será coronado como Rey Gay 2022.

El vocalista siempre ha defendido sus preferencias sexuales y en conciertos de la agrupación ha ondeado la bandera gay como muestra de apoyo en una industria musical, como la banda, que se caracteriza por ser machista.

“Mucha gente dice que estoy en un género machista, donde no éramos bien recibidos en la comunidad, pero a lo mejor lo que faltaba era eso, una figura que llegará a cambiarlo", afirmó el cantante.

“Cuando se da a conocer mi orientación sexual se hace todo un movimiento que hasta el día de hoy me está dando estas oportunidades. Estoy feliz, encantado y siempre he dicho que si puedo apoyar a una comunidad que me ha respaldado y llenado de tanto amor …, entonces debo corresponderles, por eso mi apoyo estará completamente”.

Pero, ¿estará Grupo Firme en el concierto de la Marcha LGBT+?

El colectivo Gay Pride CDMX anunció a sus artistas invitados que se presentarán en el Zócalo capitalino, donde se incluye la participación del cantante de Grupo Firme, sin embargo, no se ha mencionado que participen todos los demás integrantes de la banda regional.

Otros de los artistas invitados son La Bebeshita, Wendy Guevara, Osmani García, Cabare-Tito, Carmen Campuzano, La Supermana, Boons, Jonas Vloggers, Mario Aguilar, Lyn May, Raymix, La Factoría, Raquel Bigorra, Érika Alcocer, Alejandra Ávalos, entre otros.

¿Cuándo es la Marcha del Orgullo del 2022?

Bajo la organización del Comité IncluyeT, la XLIV Marcha del Orgullo LGBT+ de la CDMX será de manera presencial el próximo sábado 25 de junio del 2022, realizando el tradicional recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

De acuerdo con la página oficial de la marcha, la cita será a las 10:00 horas en Ángel de la Independencia, para dar inicio con la marcha a las 12:00 horas.

Los distintos contingentes y participantes recorrerán distintos puntos emblemáticos en Paseo de la Reforma, con el objetivo de llegar al Zócalo de la CDMX donde habrá distintos eventos culturales.