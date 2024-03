Kayaks en Xochimilco, un plan ideal para Semana Santa en CDMX

Si aún no tienes plan y buscas uno que convine la naturaleza con exploración, entonces deberías de considerar seriamente los Kayaks mañaneros de Xochimilco para esta Semana Santa.

Xochimilco, lugar reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, ofrece múltiples atracciones para disfrutar en familia o con amigos. Uno de ellos son los kayaks mañaneros, donde podrás disfrutar del amanecer mientras recorres los canales con tranquilidad.

El sitio Trajineras Xochimilco, ofrece dicha experiencia donde incluye un guía auxiliar que proporcionará información cultural e histórica sobre la importancia de los canales de Xochimilco. Además, la compra de un recorrido ofrece un set de fotos con drone, café y pan dulce para iniciar tu aventura de la mejor forma.

El recorrido pasa por:

La Isla de las Muñecas

El Castillo de Xochimilco

Ajolotario

Chinampa demostrativa

Desembarco en el embarcadero Cuemanco

Si quieres ver el amanecer en Xochimilco sobre un kayak, el horario es a las 5:00 AM, no obstante, si bien es el horario más llamativo, no es el único disponible, pues también hay a las 11:00 AM y a las 4:30 PM para ver el tardecer.

Trajineras Xochimilco recomienda considerar los siguientes aspectos si estás considerando darte un paseo en kayak por Xochimilco:

Traer gorra o sombrero.

Cangurera para el celular en caso de tener.

Pants y tennis de preferencia oscuros

Bloqueador solar en caso de tener

Gafas de sol

Playera manga larga o rompevientos (este último de preferencia con cierres para llevar el celular seguro y a la mano).

Costos Kayaks Xochimilco

Finalmente, de acuerdo con el sitio, el tour básico en kayak cuesta 350 pesos mexicanos y es individual. Mientras que el tour en kayak, que incluye un desayuno artesanal, cuesta 650 pesos mexicanos y es individual.