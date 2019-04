"Recuperé a mi hija pero perdí a mi hermana", el agridulce relato de la madre de Nancy

Como si fuera una mala jugada del destino, Magdalena Sánchez, madre de Nancy Tirzo, bebé robada afuera del Hospital General, recibió la noticia de la muerte de su hermana luego de recuperar a su hija.

En entrevista para Foro TV, la mamá de la menor confesó vivir un momento "agridulce" en su vida, con sentimientos encontrados, pues luego de la felicidad que le dio el hallazgo de su hija, tuvo que sufrir la tristeza de perder a su hermana, quien estaba internada en el Hospital General de la Ciudad de México el día que su hija fue sustraída.

"En la mañana que llego, me dan la noticia que mi hermana falleció. A las 6 le dije a mis papás que iba a ir a la Villa por haber encontrado a mi nena, pero no me fue posible porque llegando al Metro Hidalgo me dicen que mi hermana se había puesto mal entonces ya nos venimos para acá y efectivamente, cuando llegué ya no estaba viva. Y ella lo que quería era ver a su ahijada. Entonces sí es un poco difícil que haya recuperado a mi nena y al otro día fallezca mi hermana. Estoy tranquila, y sé que Dios ya la tiene en su santa gloria. Y de verdad le pido mucho que le de paz y resignación a sus hijos".

Sobre lo que fue estar cuatro días a la espera de recuperar a su hija, Magdalena aseguró que vivió momentos de angustia pues llegó a pensar que nunca la recuperaría.

"Sí, fueron cuatro días de angustia, de desesperación, me iba a casa sin ella, sí estaba tranquila un rato cuando dormía. Decía que nunca la iba a encontrar, que era muy grande la ciudad".

Sobre el momento en el que se reencontró con su hija, Sánchez aseguró que desde el principio estuvo segura de que se trataba de de su bebé.

"Le hicieron las pruebas y me preguntaron ¿sí es tu hija? y les dije sí, tiene todo lo que yo les dije. Le grité, le dije ¡Nancy!, se me quedó viendo y me estiró los bracitos, yo sabía que sí".

En relación a lo que Magdalena cree que pudo ser vital para dar con el paradero de Nancy, reveló que fue su llanto pues debido a que tan sólo tiene ocho meses de nacida, la niña llora mucho y eso fue percibido por los vecinos, quienes denunciaron a las personas que tenían a la nena.

"Dicen que al ver que esa pareja no tenía hijos y de repente ya tenían y se la pasaba llore y llore. Incluso en mi mente le decía llora, llora para que te dejen en algún lugar".

Al preguntarle que mensaje le daría a quienes tenían a su hija, dijo que no se le hace justo le roben los bebés a otras personas, "si ellos no pueden tener hijos o no buscan otra manera, pueden adoptar. Ahorita si los vayan a encerrar, van a sufrir más, porque ahora ya no van a gozar de su libertad, pero tampoco los voy a dejar salir porque sería ilógico, entonces que paguen por lo que hicieron".

Por último agradeció a todas las personas que ayudaron a recuperar a su hija, incluyendo a las autoridades, quienes según Magdalena, se portaron muy bien con ella y fueron muy amables y atentos.

"También hay mucha gente buena que coopera mucho y muchas gracias y gracias a esas personas que se compadecieron de mí y denunciaron a esa persona”.