¡Prepárate para la diversión! Habrá 4 pistas de hielo en la CDMX: ubicaciones y horarios

El gobierno de la Ciudad de México y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc hicieron una extensa invitación a todos los habitantes del Valle de México para divertirse en alguna de las cuatro pistas de hielo que pondrán en operación durante esta temporada decembrina.

Este 2 de diciembre las pistas de patinaje abrirán sus puertas para recibir a todos los amantes del hielo y del patinaje.

Horarios y requisitos

Las pistas operarán desde este 2 de diciembre hasta el próximo 7 de enero, en un horario de 14: 00 horas a las 22:00. Para acceder al préstamo de patines y demás equipo de seguridad, solo deberás contar con una identificación vigente con foto.

Los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto y podrá dejar una identificación para el préstamo del equipo del menor.

Y si no sabes patinar o no eres un experto, las pistas contarán con instructores que te apoyarán en todo momento, para que no termines en el piso.

¿Dónde se ubicarán?

Las cuatro pistas de hielo estarán distribuidas de la siguiente manera:

Jardín Pushkin, Av. Cuauhtémoc 104, Roma Norte.

Parque Rotario, Mascagni, Ex Hipódromo de Peralvillo.

Plaza Reina de los Ángeles, Lerdo de Tejada s/n, Guerrero. Parque Lázaro Cárdenas, Doctor Erazo 12, Doctores.

¡En la #AlcaldíaCuauhtémoc no importa la edad para divertirte!

Quédate pendiente de nuestras redes sociales y entérate de las fechas de inauguración.😄 pic.twitter.com/PvIieREOat — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) December 1, 2022

Villa navideña al norte de la Ciudad de México

Por otra parte, el gobierno capitalino instalará una villa navideña en medio del bosque para goce de los ciudadanos, la cual se encontrará dentro del Parque Naucalli, donde habrá elfos, trenecito y juegos mecánicos para los más peques de la casa.

Así que ya lo sabes, tendrás varias opciones para acudir con tu familia, amigos o con quien más quieras para disfrutar y vivir una época navideña inolvidable en la Ciudad de México.

Publicado en La Prensa