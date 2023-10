"Volaron" los lentes hechos por personas en prisión para ver el eclipse solar

Los lentes especiales para ver el eclipse solar anular de este sábado que fueron elaborados por personas en prisión se agotaron, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Estos visores, bajo la marca institucional “Hazme Valer”, tienen un costo de 100 pesos y cuentan con los requisitos establecidos en la norma ISO 12312-2 para filtros Eclipse Solar, además de maquilarse bajo altos estándares de calidad e higiene.

En un recorrido hecho por El Sol de México en la tienda Hazme Valer de la SSC en el Museo de la Policía, el personal confirmó que ya no tenía más lentes.

Al lugar llegaron varias personas que querían comprar los visores, pero no alcanzaron, por lo que expresaron su preocupación por no alcanzar los lentes y no saber dónde adquirirlos.

"Me enteré en la tele que los estaban vendiendo en el sistema penitenciario y aquí en el Museo del Policía, pero hasta ahorita me dio tiempo de venir. Tengo amigos que al parecer tienen, porque no tengo ni idea de dónde los voy a conseguir. Mi idea era llevarlos a Mérida y observa allá el eclipse", contó Isaac Aguilar a este diario.

Otros como Lesly Anafre comentaron que buscarían otras opciones para ver el eclipse, como ir a Ciudad Universitaria o bien comprar lentes para soldar.

"Pues ahorita es lo que estamos viendo si buscamos una ferretería, habíamos leído que también con lentes de soldador con graduación 14, o buscar alguna tienda donde los puedan vender", dijo.

De acuerdo con la SSC, los lentes para el eclipse de este 14 de octubre los hicieron 20 personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, como parte de las acciones de reinserción social y laboral.

Para realizarlos fueron capacitados y asesorados por el astrónomo y académico de la UNAM, Zeus Alberto Valtierra Quintal.

Los visores se fabricaron en el taller de diseño, corte y armado de empaques publicitarios del centro penitenciario, ahí, las personas privadas de la libertad elaboraron el diseño original con alusión al día de muertos, los cortaron a mano, armaron, pegaron, hasta finalizar con el empaquetado.

Advierten de riesgos si se ve directo el eclipse

El astrónomo Wilder Chicana Nuncebay advirtió, en entrevista, sobre el riesgo que corren las personas al usar lentes de sol, micas para soldar o lentes sin certificación para observar el eclipse.

De acuerdo con el experto, los ojos pueden sufrir daños debido a la exposición a los rayos solares por mucho tiempo, ya sea de manera directa o con artefactos que no sirven para observar el fenómeno.

"A través de nuestros cristales los están concentrando (los rayos) en la retina. Entonces sí puede dañar la retina tranquilamente, por eso es que no es recomendable la observación directa", subrayó el experto del Instituto Politécnico Nacional (IPN).