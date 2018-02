Sedema desmiente mensaje en redes sobre cambios en verificación

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), del Gobierno de la Ciudad de México informó que es inexacta y no fue generada por ninguna dependencia oficial la notificación que circula en un mensaje en la aplicación de mensajería Whats App, sobre el Programa de Verificación Vehicular





Al respecto, la dependencia aclaró que el Programa de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes y Unidades sin Verificar, así como el Programa Hoy No Circula, ambos destinados a vigilar la calidad del aire y reducir el riesgo de contaminación alta en el Valle de México y su zona conurbada, opera de manera normal y no hay operativos ni acciones extraordinarias que no estén contempladas en estos dos programas.









También precisó que la Constancia Provisional de Verificación Vehicular sólo deberá solicitarse a los propietarios o poseedores de los vehículos emplacados en la Ciudad de México que no cuenten con Constancias de Verificación Vehicular vigente.









Los casos en los que deberán obtener la Constancia Provisional de Verificación Vehicular tipo “00”, “0”, “1” o “2” son los vehículos nuevos o usados registrados por primera vez en la capital del país.













Así como vehículos de transporte público o taxis que sustituyan la unidad, vehículos ya registrados pero no verificados en el segundo semestre 2017, quienes deberán pagar su multa por verificación extemporánea.









Además de vehículos que no hayan sido verificados debido a robo de la unidad, siniestro, reparación mayor o alguna otra problemática no imputable al usuario y autos foráneos de entidades que no cuentan con verificación vehicular obligatoria.













Dicho trámite es gratuito y los únicos acreedores a las sanciones de ley serán aquellos que circulen sin verificación (verificación extemporánea) o cuyo vehículo sea ostensiblemente contaminante o que infrinjan el Hoy No Circula, en cuyo caso el monto de la multa asciende a mil 812 pesos.

Los propietarios o poseedores de los vehículos que requieran dicha constancia, deberán registrarse en el portal http://





verificentros.sedema.cdmx.gob.mx, y cumplir con los requisitos establecidos según el supuesto que les corresponda, indicó la secretaría.









Por ello la dependencia puso a disposición de toda la ciudadanía un micrositio dedicado a aclarar dudas relacionadas con este tema, dentro de su portal oficial, disponible en la liga: http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Preguntas_frecuentes_CVV_1erS2018.pdf









Para los casos no contemplados: los particulares podrán acudir al Área de Atención Ciudadana de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, ubicado en Tlaxcoaque número 8, Planta Baja, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06090, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.