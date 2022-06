Suspenden nueva normativa de mercados públicos en CDMX tras mega marcha

Las nuevas normas de Regulación y Funcionamiento de los Mercado Públicos de la Ciudad de México que recientemente implementó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) serán suspendidas, luego de la mega marcha y manifestación en contra de estas medidas por parte de locatarios de 335 mercados.

En entrevista con El Sol de México el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani, señaló que este miércoles enviará el documento para que sean suspendidos los lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y dio a conocer que a partir de la próxima semana instalarán mesas de trabajo con comerciantes para acordar la nueva normativa.

“Nosotros tenemos una vocación democrática por escuchar a todos, si no se sienten escuchados, pues los vamos a atender, los vamos a escuchar, y si ellos nos piden que suspendamos ahorita la medida, pues está bien, la suspendemos y entramos en una etapa de diálogo, no tenemos ningún problema”, indicó Fadlala Akabani.

CDMX ¿Transporte aumentará en CDMX? FAT anuncia bloqueo masivo este día de junio

El titular de la Sedeco aseguró que la nueva normativa publicada el pasado 20 de mayo fue consultada con todos los comerciantes; sin embargo, debido a que los mercados tienen dos o tres mesas directivas que los representan, “algunos se sienten escuchados y otros no”.

“Pasando la siguiente semana vamos a iniciar otras mesas de trabajo, pero ahora sí con estos grupos que acabamos de identificar, que vinieron aquí a manifestar su inconformidad; estamos en la mejor disposición de atenderlos”, indicó Fadlala Akabani.

De acuerdo con el titular de la Sedeco, los comerciantes rechazan principalmente revisar o modificar el contrato de pago de luz que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que aseguran que los lineamientos dan más facultades a directivos jurídicos y de alcaldías, lo que podría generar extorsiones.

“Hay mucha corrupción a ras de los mercados públicos, con viejas figuras que son los supervisores de mercados públicos, que son trabajadores de base; también con ellos hay un conflicto porque no los podemos despedir, son sindicalizados y están asignados a esos lugares, a mercados públicos, y son los que vigilan que los locatarios no cambien de giro sin avisar, de que no ocupen el espacio público, que haya orden al interior del mercado. Y unos se sienten más favorecidos por esta figura administrativa y empiezan las diferencias. Tiene que haber una revisión más a fondo”, indicó Akabani.

Foto: Romina Solís | El Sol de México

El anunció ocurre luego de que locatarios de 335 mercados públicos marcharan y se manifestaran frente a las oficinas de la Sedeco, en donde aseguraron que los nuevos lineamientos incrementarán la corrupción para el otorgamiento de cédulas y los pone en riesgo de perder sus establecimientos.

¿Cuáles eran las nuevas reglas para los mercados?

Recientemente la Sedeco dio a conocer las normas de Regulación y Funcionamiento de los Mercado Públicos de la Ciudad de México, en donde especifica algunos cambios, como la facultad para que los administradores inicien procesos de cancelación de cédulas.

Además, el artículo 11 fracción VI de las Normas para la Regulación y Funcionamiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, menciona la obligación de organizarse para la constitución de una sola asociación o una comisión única de enlace entre la autoridad y los comerciantes, vulnerando el derecho constitucional a la libertad de asociación y de audiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Prensa OEM (@laprensaoem)

También especifica que si una persona diferente al titular labora en el puesto se hará acreedor a una amonestación, y en caso de volver a incurrir podría perder la cédula. Y prohíbe que familiares tengan locales del mismo giro, pues los considera “monopolio”.