Vecindad colapsada en CDMX es propiedad del INVI desde 2004

Desde el sismo de 1985 el edificio de Justo Sierra 27 quedó registrado como de alto riesgo y en 2004 las autoridades lo expropiaron, pero el Instituto de la Vivienda (Invi) nunca lo atendió, por lo que sus habitantes regresaron hasta que el martes pasado colapsó una de sus partes.

Antonio Olmedo, quien tiene un local en el predio comenta a El Sol de México:“Esta situación estaba así desde hace muchos años, desde el sismo del 85. Este inmueble es del Invi, y se nos notificó un día que debíamos salirnos por el riesgo, pero nos traían con que 'mañana, la próxima semana' y no nos resolvieron nada; de hecho yo y varios vecinos ya nos habíamos ido.

"La cortina de mi negocio dice: 'estamos en Justo Sierra 79' porque yo me había salido provisionalmente, pero pasó un año y no hicieron nada, no nos dijo nada el Invi, por eso me regresé igual que varios vecinos; ahorita que ya pasó esto sí nos tenemos que salir ya, pero ojalá esta vez sí resuelvan la situación”,

La Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que hoy firmará un acuerdo formal de desocupación del inmueble con los vecinos afectados, cuya mayoría -con excepción de algunas familias-, aceptó voluntariamente desalojar. Los damnificados tendrán apoyo para renta.

Mientras esto sucede, habitantes de la vecindad hacen “guardia” y permanecen a las afueras para evitar que alguien ingrese al edificio y robe sus pertenencias. Ayer por la mañana un adulto mayor y un joven permanecían sentados a las afueras del edificio, pues mencionan que autoridades les dijeron mandarían patrullas para cuidar, pero no llegaron.