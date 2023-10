Con paro y bloqueos, trabajadores del PJF protestan en todo el país contra eliminación de fideicomisos

No se dejen engañar, dice AMLO a trabajadores del PJF ante paro por eliminación de fideicomisos

Rafael Ramírez | El Sol de México

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este martes a los trabajadores delPoder Judicial de la Federación (PJF) para que no se dejen manipular por sus líderes sindicales, luego que iniciaron una huelga ante la eliminación de 13 de 14 fideicomisos de dicha soberanía.

“Aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, ellos no van a salir perjudicados en nada, ellos van a salir beneficiados, porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios, a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, es lo que se está haciendo, que no los engañen”, dijo el presidente este martes durante su mañanera.

