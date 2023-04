Gobierno CDMX, sin saber si hombre que tuvo infarto en Lotenal murió durante simulacro

El Gobierno de la Ciudad de México aún no sabe si el hombre que perdió la vida el miércoles pasado al interior de la Lotería Nacional pudo fallecer de un infarto debido al sonido de la alerta sísmica que se reprodujo a las 11:00 horas con motivo del primer Simulacro Nacional 2023, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al término del recorrido de la supervisión de obra de rehabilitación de la Terminal II del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la mandataria afirmó que no tienen la hora exacta del fallecimiento.

“Tenemos un reporte de que… no sabemos exactamente la hora si fue por el sonido de la alarma o fue antes o después. Nos lo mencionó también hoy la secretaria Myriam (Úrzua Venegas) que tuvo un infarto en la Lotería, estamos viendo pues obviamente hablando con la directora de la Lotería y ver cómo podemos ayudar a las familias, pero no tenemos la información de si fue por algún problema relacionado con alguna crisis nerviosa o que hubiera estado relacionado con el simulacro, no tenemos todavía la información”, declaró.

Sheinbaum Pardo reconoció que el fallecimiento de la víctima sí ocurrió en ese margen de horario, “entonces pues se informará en todo caso, posteriormente”.

Se trató de un hombre de aproximadamente 55 años que comenzó a sentirse mal, por lo que un equipo médico lo atendió.

El hecho se registró en el edificio de la Lotería Nacional, ubicado sobre avenida de los Insurgentes 1397, colonia Insurgentes Mixcoac de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Nota publicada en La Prensa