Feminicidios y violencia contra las mujeres provoca el grito de #NiUnaMenos

"No se pide permiso para cambiar la historia"

Cecilia Nava | El Sol de México

"No se pide permiso para cambiar la historia", responden mujeres a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a la marcha pasada como una provocación.

También es en referencia a las carpetas de investigación que anunció la titular de la Procuraduría General de Justicia de la capital, Ernestina Godoy, porque destruyeron las puertas principales de esta institución.

"Y tiemblen, y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista", gritan.

Congregadas dentro de la Glorieta Insurgentes exigen a las autoridades evitar los asesinatos, secuestros, y violaciones sexuales.

​

Las manifestantes con el puño en alto justifican que esta manifestación es "Por las que no están".

"Ni una menos, justicia es lo que queremos", piden.

Habrá que recordar que esta manifestación se convocó para mostrar el rechazo a las autoridades al descalificar la exigencia de justicia que pidieron para la menor presuntamente violada por cuatro policías, a la cual llamaron "No Me Cuida, Me Viola".

Se espera que marchen hacia la Procuraduría General de Justicia.