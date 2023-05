Madre de jóvenes que murieron en coladera de Iztacalco demanda al Gobierno capitalino

La madre de las jóvenes que fallecieron en Iztacalco tras caer en una coladera destapada cuando iban a un concierto de la banda Zoé, exigió una disculpa pública al alcalde Armando Quintero y presentó una demanda patrimonial en contra del Gobierno de la Ciudad de México y del Sistema de Aguas (Sacmex) para exigir la reparación del daño.

Durante su comparecencia en el Congreso de la CDMX, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, expresó a los legisladores que "parecen animalitos sobre carne muerta", tras ser cuestionado sobre la muerte de las jóvenes.

"En ningún momento hemos tenido contacto con él (Armando Quintero) como para que se atreva a decir que 'parecemos animalitos sobre carne muerta'. Que poca sensibilidad tiene el señor", dijo la madre de Sofía y Esmeralda tras interponer una demanda patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría General.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

En contraparte, el alcalde Armando Quintero aseguró que sacaron sus palabras de contexto, pues el comentario era para los diputados del PAN.

“Es lamentable que una declaración mía durante la comparecencia sea sacada de contexto y tergiversada de manera perversa; mi respuesta ante los falsos señalamientos de una diputada del PAN fue: 'ya deberían cerrar ese capítulo, porque si no, la verdad parecemos como esos animalitos que andan sobre la carne muerta y no creo que sea el caso, no vale la pena hacer política con eso'", dijo el alcalde.

Señaló que tras el incidente en donde las dos jóvenes perdieron la vida han cambiado las tapas de las coladeras de fierro colado por tapas de polímeros plásticos para evitar el robo.

"Es importante hacer énfasis que los hechos ocurridos fueron en una vía primaria, en donde nosotros como alcaldía no tenemos jurisdicción y las autoridades de la Ciudad son quienes se están encargando de las investigaciones y la reparación del daño", precisó la alcaldía en una tarjeta informativa.