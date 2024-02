Marcha por nuestra democracia en CDMX: horarios y cómo llegar

El próximo domingo se llevará a cabo la “Marcha por nuestra democracia” en diversos puntos del país, incluyendo la Ciudad de México, y fue convocada por múltiples organizaciones civiles que piden autonomía electoral en las votaciones que se realizarán el próximo 2 de junio.

Esta es la tercera edición de esta marcha y en esta ocasión el único orador será el expresidente del INE, Lorenzo Cordova.

Si tienes pensado ir o quieres evitar quedar atorado en el tránsito, te contamos sobre los horarios y cómo puedes llegar.

¿Cuándo es la Marcha por la Democracia 2024?

La "Marcha por la Democracia" se llevará a cabo el próximo domingo 18 de febrero siendo la plancha del Zócalo de la CDMX el punto de encuentro.

El evento comenzará a las 10:00 horas y habrá diferentes vías de acceso:

Calle Monte de Piedad

Calle Moneda

5 de Mayo

Madero

16 de septiembre

5 de febrero

20 de noviembre

José María Pino Suárez

Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, una de las 250 organizaciones que convoca a la "Marcha de la Democracia", dijo que “el presidente Andrés Manuel López Obrador se está metiendo en el proceso electoral, usando los programas sociales con fines electorales, denostando a opositores en sus conferencias mañaneras, utilizando los medios públicos de comunicación como instrumentos de propaganda y presionando a los organismo públicos autónomos encargados de vigilar y organizar las elecciones”, por lo que “los ciudadanos saldrán a expresar su inconformidad”.

En cuanto la elección de Lorenzo Cordova, Avendaño dijo que las organizaciones coincidieron ya que veían en él “a un personaje que entiende lo que significa la supervivencia de la democracia en México”.

“Lorenzo lo tiene muy claro, porque le ha tocado esta última etapa de transición. A él le tocó todo el proceso de la llegada de este gobierno, los ataques desde el gobierno a su persona y al Instituto Nacional Electoral, la defensa ahora en este proceso electoral ya visto desde fuera de su administración el INE y la visión que nos pueda dar será muy enriquecedora; creo que será el evento público más importante que haya tenido después de salir de su presidencia en el INE”, dijo.

Sin embargo, la que es en estos momentos la máxima representante de la oposición, Xóchitl Gálvez, dijo el pasado jueves 15 de febrero, que no acudirá a la concentración convocada para este domingo en el Zócalo ya que no quiere poner en riesgo su candidatura presidencial.

Me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí

Xóchitl Gálvez

“No voy a asistir, no porque esté de acuerdo con la marcha. Me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí. Si al rato se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura no les voy a dar el gusto”, dijo Gálvez.

La marcha ha recibido críticas por parte del presidente López Obrador quien ha dicho que ese tipo de movilizaciones está liderado por “corruptos” y “miembros de la oligarquía” que están en contra de la 4T.

“Están convocando a la manifestación para defender la corrupción, buscan que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia”, reprochó el mandatario federal.

Con información de Fernando Merino y Rafael Ramírez / El Sol de México