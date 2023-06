Me he preparado para el 2024 desde que gobierno BJ: Santiago Taboada

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, manifestó su intención por contender a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por ello arrancó una serie de conferencias que ofrecerá semanalmente para hablar de los problemas que hay en la capital del país.

En conferencia de prensa, en la que se pronunció respecto a la salida de la mandataria local, Claudia Sheinbaum, y del próximo nombramiento de Martí Batres en su lugar, el alcalde expuso que desde las elecciones del 2021, hay una ciudad abandonada, porque la aún mandataria dedicó su tiempo a hacer campaña.

Te recomendamos: Santiago Taboada comparece ante el Congreso de la Ciudad de México

Entre la lista de pendientes, Santiago Taboada nombró la operación de la Línea 12 del Metro, la de la Línea 1, la falta de agua en Iztapalapa y la falta de comunicación con las demarcaciones de la oposición.

El funcionario señaló que esperará a los tiempos de los partidos que representa, y que una vez que se definan, se retirará del cargo.

Metrópoli Martí Batres quedará al frente de la CDMX, anuncia Claudia Sheinbaum

“Yo me he preparado para el 2024 desde que empecé a gobernar la alcaldía Benito Juárez. No lo niego, no lo oculto, jefatura de Gobierno por supuesto, me reelegí, dimos buenos resultados, estamos bien calificados, somos la alcaldía más segura y, por supuesto, este es un ejercicio en el que vamos a poder platicar de eso y de muchas más cosas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Criticó el próximo nombramiento de Martí Batres como jefe de Gobierno, ya que nunca se ha reunido con él, aunque dijo "ya lo pasado, pasado", en referencia a que habrá disposición para trabajar juntos, con el fin de avanzar en varios de los pendientes. "Tiene que retomar el diálogo con la oposición, hay una oposición viva en la ciudad".