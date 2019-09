Renuncia policía de Tlalpan que amenazó con violar a su compañera

En la vorágine de los casos de policías violadores contra mujeres en la Ciudad de México, surge un nuevo escándalo que prende las alertas al interior de esta corporación de seguridad luego de que un mando amenazara y hostigara sexualmente a una de sus compañeras.

"Algún día cairas culera, mejores viejas me eh cogido no como tu [...] Haz lo que quieras pero te voy a coger, y si no te dejas voy a hacer que te corran (sic)"; escribió Cesar Arnaiz, quien fue separado del cargo como jefe del sector Topilejo en la alcaldía de Tlalpan por estos comentarios.

Luego de que se difundiera el caso por redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez confirmó que el mando renunció el miércoles pasado por lo que ya es investigado por la Dirección General de Asuntos Internos.

"El elemento fue destituido el día de ayer, y el día de hoy se va someter su caso a Honor y Justicia para suspenderlo y hacer una investigación, él voluntariamente presentó la renuncia al cargo de Director de Topilejo, está completamente en disposición que se haga la investigación correspondiente, de manera que eso es lo que vamos hacer”.

Al preguntarle a Orta Martínez los cargos por lo que se investiga al ex mando mencionó:

“En principio por acoso, porque fue un tema en principio presuntamente por comunicación por una red, o sea no fue un tema hasta ahorita por eso la investigación tiene que darse presencial, físico, etcétera, es decir que nos lleve a otra tipificación”.

La denuncia de Erika

Erika "N" es una mujer policía quien cansada del acoso sexual por parte de su compañero de trabajo decidió tomar capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp y difundirlas mediante la ayuda del periodista Carlos Jiménez.

"Mientras ladrones matan a un joven para robarle en @TlalpanAl, el jefe del sector Topilejo, Cesar Arnaiz, es señalado por ACOSAR a una d sus agentes. Así los mensajes q le manda a la mujer", escribió el periodista su cuenta de Twitter, @c4jimenez.

"Usted se está pasando y voy a hacer lo correspondiente"

─Hola como estas Erika, ¿Te gustó estar en la K100 (casa) del jefe Máximo?, yo creo que está muy aburrido, ya te lo he dicho muchas veces, que para que te quite de esa K100 del pendejo ese del Máximo, como qué caga la madre, Ya sabes lo que tienes que hacer ─Escribió el policía─. Ya te dije que me gustas mucho y necesito salir contigo o te seguiré arrestando como hoy lo hice, eso lo puedo hacer por mis huevos

─No jefe por qué me dice eso, si ya le dije que soy casada y usted es casado. ─Respondió sorprendida la mujer policía─. Nada que ver el trabajo con lo que me está diciendo, yo solo vengo a trabajar y a cumplir mi trabajo

El policía sigue insistiendo. ─Por eso, me vale te vas a mochar y te dejo volar de a gratis, no como los que le entran, tú móchate y a ti no te pido.

Ante la negativa de Erika, el corrupto policía le reclama de manera agresiva: ─Yo soy el director del sector, el que manda soy yo pendeja. Así que algún día caerás culera, mejores viejas me he cogido, no como tú.

─Mire jefe, ya no le voy a contestar, usted se está pasando y voy a hacer lo correspondiente. Responde Erika tras el ataque.

Finalmente el tentativo violador la amenaza: ─Haz lo que quieras, pero te voy a coger, y si no te dejas voy a hacer que te corran.

Con información de Hilda Escalona | La Prensa