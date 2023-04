Protección Civil identifica laderas peligrosas de cara a la temporada de lluvias

Autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México identificaron laderas, ubicadas principalmente en el sur de la capital y la alcaldía Gustavo A. Madero, que son altamente vulnerables en esta temporada de lluvias, reconoció Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

Sigue leyendo: Incendio consume bodegas en la Central de Abasto

Durante una entrevista, luego de inaugurar el taller “Plan de Continuidad de Operaciones en la Ciudad de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2023”, la funcionaria mencionó que estas barrancas están principalmente en las demarcaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa y también existen zonas en riesgos de gran inundación, las cuales hay que verificar para desazolvar o, incluso, evacuar.

En el auditorio del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la funcionaria no señaló en qué alcaldías hay focos rojos de inundaciones en esta temporada de tormentas, porque “ni una se escapa” y le dio la bienvenida a la lluvia, porque es preferible a la sequía o los incendios forestales.

Llamó a tener una buena coordinación y comunicación con las autoridades locales y de las alcaldías para atender en conjunto con acciones preventivas cinco o seis días antes las zonas de riesgo, como barrancas y arroyos en riesgo de desbordarse durante esta temporada de precipitaciones, cuyo pronóstico para 2023 es que sean abundantes.

Los desastres no son naturales, son socialmente construidosLaura Velázquez, Coordinadora nacional de Protección Civil

Al hablar de los riesgos derivados por las construcciones autorizadas bajo llamado cartel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, sin nombrarlo así, lo consideró un tema relevante. “Los desastres no son naturales, son socialmente construidos, si nosotros vamos a tener huracanes, así es, vamos a tener sismos, también lo es, pero sí nosotros permitimos que se construyan edificios con mayores niveles o que no tengan la estructura, la ingeniería adecuada que requiere cada suelo, revisar el suelo donde se van a asentar no solo un edificio, sino una casa, siempre requiere de la opinión de Protección Civil”, estableció Velázquez Alzúa.

Metrópoli Sismo de magnitud 5.5 activa alertas en la CDMX

Germán Martínez, titular de la Comisión Nacional del Agua, coincidió con la coordinadora de Protección Civil de que el pronóstico es que haya lluvias importantes en la región del Sistema Cutzamala.

Al taller asistieron 117 funcionarios de Protección Civil de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ante ellos, resaltó que la coordinación en la materia es muy importante, para eso, precisó, no hay colores partidistas.

En su oportunidad, el director general de la Conagua mencionó que la comisión aplica tres acciones principales frente al registro de lluvias severas, la primera de ellas es la difusión oportuna de la información meteorológica; en segundo lugar está la operación de los protocolos conjuntos de la infraestructura hidrológica y que en la capital los activan cuando la precipitación rebasa los ocho milímetros; y por último entran en servicio las brigadas de apoyo a grupos vulnerables, a fin de evacuar a la población en riesgo y previamente efectúan el desazolve de los drenajes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Guillermo Nevares, director general de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, dio cuenta que la institución en la Ciudad de México tiene cuatro almacenes estratégicos, “una especie de canasta básica”, con los equipos necesarios para atender las emergencias y restablecer lo más rápidamente posible el abasto eléctrico.