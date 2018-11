Quemas y bloqueo en la México-Pachuca por pobladores de San Juanico

"¡San Juanico no es ratero, San Juanico no es ratero!"

Pobladores de San Juanico, Estado de México persiguieron a jóvenes encapuchados que saquearon una Bodega Aurrera, tras detenerlos y golpearlos, recuperaron aparatos eléctricos, bicicletas, patines, juguetes y cualquier cantidad de artículos de primera necesidad.

Con gritos de ¡San Juanico no es ratero, San Juanico no es ratero!, los habitantes agarraron carritos del supermercado y se trasladaron a un bajo puente de esa localidad para cargarlos de la mercancía que había sido extraída por los encapuchados y regresarla a la tienda, donde pidieron hablar con el gerente para que hubiera constancia de que los pobladores no habían robado.