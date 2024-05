AMLO acusa a Coparmex de atacar su gobierno con campaña mediática

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), ha emprendido ahora una campaña mediática en su contra y añadió que esta organización empresarial actúa como ala de un partido político opositor.

Este miércoles mientras el presidente arremetió en contra de la periodista Anabel Hernández por su nuevo libro “La Historia Secreta, AMLO y el Cártel de Sinaloa”, al expresar que es una “vil calumniadora”, acusó también que la derecha y “el conservadurismo” utilizan a los medios de comunicación para golpear a su administración.

Subrayó que la COPARMEX siempre ha sido una activa opositora a él, e incluso, sostuvo que se opusieron a un aumento para el salario mínimo de los trabajadores.

“Entonces, empiezan con campañas montadas. Esto de la COPARMEX, desde cuando sabemos que la COPARMEX es como un sector de partido, siempre, siempre, cuando nos hicieron el fraude en 2006 tenían una activismo abierto. Incluso más que ahora, hasta declararon. Fíjense, su carácter politiquero, distinto a otras organizaciones empresariales, para no generalizar. La única vez, en este sexenio, que no se logró un acuerdo con el sector privado para aumentar el salario de los trabajadores, el salario mínimo, fue porque se opuso la COPARMEX”, sostuvo el tabasqueño.

En contra parte, dijo que otras organizaciones empresariales, como el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han apoyado a su Gobierno.

“Hasta la organización que es cúpula de cúpulas, Consejo Mexicano de Negocios estaban de acuerdo (con el aumento) y los de COPARMEX no. Y no había ninguna razón económica, sino politiquera, pues uno de ellos dijo que me iba acusar con el rey de España. Pero eso viene de lejos, pues" declaró.

"No son todas las organizaciones, incluso son buenas las relaciones con el Consejo Coordinador Empresarial, es que ellos están muy vinculados. De ahí salen secretarios se han dado casos, esto es para los jóvenes, que los presidentes de Coparmex se convierten en secretarios del gabinete, pero ahí se los dejo de tarea. Eso explica el por qué (nos critican)”, concluyó el presidente.

Durante la sección “Quién es quién en las mentiras” de la mañanera presidencial, también se acusó que la COPARMEX de llamar al voto por la oposición y, mismo tiempo, realizar una campaña negra para desacreditar al gobierno federal.