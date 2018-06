Anaya arrastra a aspirantes: Jorge Luis Lavalle

Ricardo Anaya, con sus acusaciones, arrastra a todos los candidatos de Acción Nacional que contienden para gobernadores, diputados, senadores, alcaldes con muchas posibilidades de ganar, honestos, pero el no tener certeza de las acusaciones, les hace enorme daño.



El senador Jorge Luis Lavalle Maury, otro militante del PAN que está sujeto al proceso de expulsión de dicho instituto político, envió una carta al presidente de la Comisión Anticorrupción de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, en la queademás, cuiestiona por qué no avanzan las investigaciones internas sobre los presuntos actos delictivos de Ricardo Anaya.

El senador por Campeche, advierte:“Hay muchos candidatos que sí tienen posibilidades de ganar dentro del PAN y están siendo arrastrados por esta campaña negativa de Ricardo Anaya, sin dar claridad a los ciudadanos de lo que pasa”.

Y enfatizó: “Son candidatos honrados, honestos, con muchas posibilidades de estar en la mente de los ciudadanos, pero el no tener certeza de las acusaciones contra Anaya les hace un enorme daño”.

En una carta que envió con un propio, el senador Lavalle dice que no puede ser que el PAN no tenga una explicación“por el simple hecho de ver hacia otro lugar y de pensar que nadie se da cuenta de lo que pasa”.

La Comisión Anticorrupción del PAN “tiene que hacer su trabajo, cumplirlo. No lo estamos señalando como corrupto, no; pero él tiene que dar una explicación ante las cada día más claras evidencias”.

Y comentó más: “Esa Comisión Anticorrupción del PAN que salieron anunciar con bombo y platillo, tiene que ser la que hoy por hoy investigue las acusaciones contra Anaya”.

Recordó que no es la primera acusación que hay contra Anaya y a la fecha, esta Comisión no ha investigado nada. “Desde antes de que fuera candidato estamos insistiendo en ello”.

En cuanto a su expulsión, el senador Lavalle, aclaró: “He sido muy respetuoso de los Estatutos del PAN porque señalan que no puedes pedir el voto para un candidato diferente de tu partido.

“Yo ni siquiera me he manifestado en lo personal a favor de ningún candidato; pero que no me quieran obligar a votarpor un candidato que tiene serias acusaciones de ser un delincuente”.

Además, señaló: “No se pueden negar los enormes abusos que este grupo (de Ricardo Anaya) ha provocado dentro del PAN. Y quiero que la gente sepa que Anaya no es el PAN y que la mayoría de los candidatos que compiten no son como él y se merecen una oportunidad.