Aspirantes presumen poder de convocatoria

Los precandidatos a la presidencia de la República cerraron sus precampañas. Desde un bastión priista, el Estado de México, José Antonio Meade Kuribreña, dijo a los militantes del PRI, del PVEM y Nueva Alianza: "no les fallaré". El panista Ricardo Anaya presumió un empate técnico con Andrés Manuel López Obrador y consideró que la campaña de Meade "está en ruinas".

López Obrador dijo que los delincuentes son como “niños de pecho frente a los políticos corruptos”. También concluyeron las precampañas de los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La iglesia católica acusó a los consejeros electorales de ser una autoridad desdentada y débil y criticó la falta de austeridad y transparencia de los precandidatos.

A partir de hoy comienza el periodo de intercampaña, donde los aspirantes tendrán limitantes en sus apariciones públicas. De acuerdo a la ley electoral, entre el 12 de febrero y 29 de marzo ninguno de los precandidatos podrá salir en spots, llamar al voto o hacer propuestas. Entre el 11 y 18 de marzo, las coaliciones registrarán a sus candidatos, que serán analizadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Edomex era imposible de ganar y hoy gobierna el PRI: Meade

Por: Patricia Venegas/El Sol de Toluca

TLALNEPANTLA, Mex.- Durante su cierre de campaña, José Antonio Meade, precandidato presidencial priista encabezó un mitin en el en explanada del Palacio Municipal de Tlalnepantla, donde aseguró a la militancia que no le fallará a quienes lo abanderan.

Durante su discurso, Meade recordó que hace un año era difícil ganar el Estado de México; sin embargo, afirmó con la victoria de Alfredo del Mazo, actual mandatario en la entidad, le devolvió la tranquilidad al país y a los mercados financieros, a pesar que se enfrentaba una batalla complicada, donde muchas voces se pronunciaban por una derrota.

“Este priismo trabajó muy duro para que ganara Alfredo del Mazo, ese triunfo le regreso la tranquilidad al país y a los mercados, por ello estamos inspirados en él, este primero de julio del 2018” dijo.

“Hace un año enfrentamos batallas que se veían muy complicadas en el Estado de México, se nos decía que sería difícil. ¿Y hace un año quién ganó en el Estado de México?, les preguntó a los priistas mexiquenses”.

Asimismo, pidió a los priistas reconocer los errores y corregir lo que está mal, “queremos mejorar las cosas, pero también hemos avanzado, aunque aún nos falta”.

Señaló que en estos 60 días, en 243 eventos, caminó junto a su familia a la cual conocieron, por ello señaló que quiere ser el presidente de las Familias Mexicanas.

“Vale la pena salir a dar esta batalla, vale la pena salirla a darla por nuestros hijos, vale la pena salir a dar esta batalla por México. Y vamos a salir a pelear por cada espacio, por cada posición y, porque vamos a presentar los mejores perfiles y las mejores propuestas, vamos a ganar en julio de 2018”, subrayó.

El encargado de dar la bienvenida al candidato presidencial de la alianza Todos por México, fue Alfredo del Mazo, quien le agradeció por haber escogido al Estado de México, para su cierre de precampaña y por el cariño que le tiene a la entidad.

Dijo que José Antonio Meade es una persona comprometida, honrada y entregada, por ello los priistas “nos sentimos orgullosos del hombre que nos representa”. El priismo mexiquense nunca se ha quedado corto y está listo para trabajar fuerte y con todo por la victoria”.

Foto: Diario de Xalapa

Coalición Por México al Frente y la alianza Juntos Haremos Historia empatados en primer lugar: Anaya Cortés

Por Itzel Molina/Diario de Xalapa

COATZACOALCOS, Ver.- El precandidato a la Presidencia de México por la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, aseveró que al cierre de las precampañas del actual Proceso Electoral, existe un empate técnico en el primer lugar entre él y el precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social), Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que los números de las encuestas propias y la publicada este domingo por Mendoza Blanco y Asociados señalan el empate técnico en el primer lugar entre su candidatura y la de López Obrador.

En conferencia de prensa, realizada en el Comité Directivo Municipal del PAN en Coatzacoalcos, mencionó que el PRI se "desfondó", ya que se encuentra en el tercer lugar.

"Hoy es el último día de la precampaña y es obligado hacer un balance, estoy verdaderamente contento y entusiasmado porque nuestra campaña ha crecido mucho, nuestros números, las encuestas propias coinciden con esta que publica hoy de Mendoza Blanco y Asociados en donde hay ya un empate técnico en el primer lugar entre mi candidatura y la de Morena y en donde el PRI se confirma se desfondó, está en un verdaderamente lejano tercer lugar, están dadas todas las condiciones para que ganemos porque la tendencia es muy clara ", dijo.

Manifestó que la campaña de la coalición que representa ha ido creciendo como la espuma, la de Morena se encuentra estancada y la del PRI está en picada, pues es una campaña en "ruinas".

Comentó que la contienda por la Presidencia de la República será entre dos alternativas de cambio muy distintas, una que pretende regresar al país al pasado con ideas viejas y antiguas, y otra que es un cambio con visión de futuro, inteligente y con estrategia, siendo este último el que la coalición “Por México al Frente” propone.

"No tengo absolutamente ninguna duda de que vamos a triunfar, voy a ser el próximo Presidente de México y daremos al país el cambio profundo que necesita", expresó.

Respecto a los señalamientos que hiciera López Obrador sobre su falta de preparación, Anaya Cortés opinó que "van a empezar a"arreciar las descalificaciones porque vamos ganar y porque tienen miedo, pero nada ni nadie nos va a detener, este cambio ya nadie lo detiene, vamos a triunfar y le daremos a México el gobierno honesto y de resultados que se merece".

Foto: El Sol de León

Ninguna banda criminal “roba tanto como los políticos de este país”: AMLO

Redacción/EL Sol de León

LEÓN, Gto.- En la plaza principal de la ciudad más importante de la entidad, enclave panista, el precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, dijo que los delincuentes son como “niños de pecho frente a los políticos corruptos”, e insistió en que la corrupción es uno de los más acuciantes problemas que padece el país, por lo que su estrategia de gobierno, de llegar a la presidencia, será erradicar este comportamiento.

Añadió que la corrupción se terminará “barriendo de arriba hacia abajo”, y que el pueblo mexicano es honesto por naturaleza, lo cual respaldará su propuesta de trabajo.

“En México hay mucha honestidad, bondad, fraternidad y amor. La honestidad es una virtud del mexicano”, dijo para después arengar a la concurrencia con un “¡Fuera la corrupción!”.

Aún a pesar de que el sonido ambiental instalado en la plaza principal fue encendido, el político tabasqueño dijo que las acciones que emprenderá renovarán la imagen de México ante la comunidad internacional.

Agregó que no serán necesarios aumentos de impuestos, ni cobrar IVA a las medicinas o a los alimentos, ni los aumentos a los combustibles, conocidos como ‘gasolinazos’, sino que bastará con erradicar los privilegios a la actual clase política.

Criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al calificarlos como ‘alcahuetes del poder’, y justificó su crítica al afirmar que “se hacen guajes” porque cuando se utiliza dinero de la Secretaría de Hacienda, el INE no dicho nada.

Reiteró además su postura de no utilizar el avión presidencial, y aseguró que ya se lo ha ofrecido al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Agregó que ya mandó levantar un inventario, pues ante la proximidad de las elecciones no quiere que “falte nada. No quiero que se lleven nada”.

Aseveró que el Estado Mayor Presidencial dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no quiere que haya más parafernalia del poder. “La fantocheria del poder se va a acabar, porque el poder es humildad, y sólo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo”, dijo.