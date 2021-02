Caso de exfiscal de Nayarit detenido en EU se revisará: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se revisará y analizará el caso del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido en Estados Unidos.

El mandatario dijo que solicitará a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, revise el caso.

Desde su conferencia matutina, López Obrador dijo que hay que revisar los casos donde los familiares de las personas consideran están injustamente acusados.

"Eso lo puede ver la Secretaría de Gobernación; le voy a pedir a Alejandro Encinas que atienda este asunto", dijo López Obrador.

El Presidente indicó que hay que acudir a la Fiscalía General de la República "y no dejar de presentar estas denuncias ante la CNDH y los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, sí hay forma que se haga valer la justicia".

Aseguró que su Gobierno no cometerá injusticias, “desde luego no somos un poder omnímodo absoluto, depende de también las decisiones que toman otros poderes, otras instancias de gobierno, en este caso tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, su sistema de impartición de justicia, tenemos que ser respetuosos no inmiscuirnos y garantizar que ellos decidan libremente, que se respete la soberanía de Estados Unidos”.

Cabe recordar que en 2019 el exfiscal General de Nayarit, Edgar Veytia, fue condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión y cinco más en vigilancia, luego de que el 7 de enero se declaró culpable de participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana a cambio de recibir cuantiosos sobornos.