Inicia audiencia contra militares por asesinato de los 5 jóvenes en Nuevo Laredo

Este martes, comenzó la audiencia a cuatro militares por el presunto deliberado ataque de militares en contra de siete jóvenes en Nuevo Laredo, donde cinco de ellos perdieron la vida, uno fue herido y otro resultó ileso. Esta se llevará a cabo por videoconferencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas de Reynosa, aunque es cerrada.

Los imputados están en la prisión militar del Campo número 1 de la Ciudad de México, donde están presos desde hace un mes.

El representante del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, informó que en esta audiencia de formulación e imputación en contra de ciuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), todos los involucrados se encuentran conectados en línea.

De acuerdo con este Comité, la Fiscalía General de la República (FGR) acusará ante un juez federal de homicidio calificado y tentativa de homicidio a los militares Juan Carlos “N”, Jorge Nicolás “N”, Bernardo “N” y Agustín “N”.

Familiares descontentos por la cantidad de militares llevados ante el tribunal

Aunque esto no tiene conformes a los familiares de las víctimas quienes exigen que se castigue a los 17 que participaron en este despliegue, incluyendo a un militar.

Los familiares quienes inicialmente habían sido citados de forma presencial para esta audiencia en Reynosa cuestionaron que los militares involucrados no estuvieran obligados a viajar a este municipio fronterizo.

"¿Por qué le están brindando tanta seguridad?, has de cuenta que me están amenazando. ¿Por qué si no tienes nada que temer, ni nada que deber haces las cosas así”, indicó la hermana de Luis Gerardo, quien fue lesionado en la agresión.

Rosa Elía, madre de Gustavo quien murió en estos hechos del 26 de febrero y que además, tiene a otro hijo que resultó ileso exigió que se haga justicia.

“Ellos venían de divertirse, venían de la discoteca e iban a dejar a los muchachos a la casa, dice que en ningún momento les marcaron el alto. Yo lo único que pido es justicia porque en realidad es un dolor tan grande que me hayan arrebatado a mi hijo, lo único que hacía mi hijo era divertirse”, relató.

Dora, madre del joven que sobrevivió con lesiones graves, destacó que únicamente piden que se realice justicia conforme a ley castigando a todos los que participaron.

“Gracias a Dios que mi hijo está vivo, pasamos días en angustia pero con daños psicológico, con su cuerpo lleno de balas y con una herida de 20 grapas en el estómago y con una herida en la espalda que le duele demasiado y que estuvo a 3 cm de dejarlo en vida”, detalló.

La hermana de este joven, señaló que los 20 elementos que se encontraban en el lugar y no solamente cuatro.





Militares patrullando calles de Nuevo León.





Fue una agresión arbitraria e ilegal: CNDH

Tras realizar indagatorias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en una recomendación los elementos de la Sedena accionaron sus armas de fuego sin apego a derecho ya que no se demostró que hayan realizado acciones para detener a las víctimas que viajaban en un auto particular o bien, para justificar el uso de armas de fuego.

“Una agresión arbitraria e ilegal mediante disparos de armas de fuego, acción que se llevó a cabo sin motivo alguno, ni justificación debida, sin comandos de voz de advertencia o bien maniobras menos letales, y que es el resultado evidente de falta de preparación del personal de la Sedena”, precisó.

En este hecho, la CNDH destacó que aunque se encontraron rastros de algunos elementos como el Bario en las manos de las víctimas, se confirmó que estos no iban armados por lo que fue imposible que agredieran a los militares.

EL SOL DE MÉXICO informó el pasado 15 de marzo que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseveró que los jóvenes asesinados el 26 de febrero fueron asesinados por personal de Sedena, en tanto en Reynosa ya inició la audiencia sobre este caso que ha cimbrado no solo a Nuevo Laredo, sino a todo el país.









