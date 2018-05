Miguel Ángel Mancera asegura que un eventual triunfo o derrota del PRD no será su responsabilidad

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y coordinador nacional del gobierno de coalición, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró aquí que un eventual triunfo o derrota del PRD no será su responsabilidad, “será una decisión de la gente y hay que respetar lo que ella planteé”.

En conferencia de prensa acompañado de los candidatos a la alcaldía de la capital, Ricardo Gallardo Juárez y a la diputación federal del Distrito 02, Ricardo Gallardo Cardona, el candidato al Senado por la vía plurinominal rechazó que su desempeño como jefe de gobierno sea el que influya en los resultados electorales.

“Todo lo que hicimos en la CdMx fue por convicción y desde las entidades se adoptan esas tareas y programas; la contienda política es entre dos fuerzas, el PRD y Morena y si no viviéramos esa división que se dio la aritmética diría que estaba ganada la contienda desde ya, ahora ganará una u otra y no hay un repunte de otra propuesta ni disputa alguna, como se ha querido manejar”.

Sobre el hecho de que en San Luis no se haya concretado la alianza con el PAN al menos en elecciones locales, dijo que en cada entidad hay situaciones particulares que no lo permitieron, pero hay un consenso en el proyecto nacional; si en el ámbito local se hubiera incurrido en la imposición no sería bueno para nadie, privó el consenso y queda la tarea por hacer para cambiar el régimen en México con la participación de todos”. En México se agotó la figura presidencial; la nación requiere de un gobierno de coalición para atender las necesidades de la gente, “es el futuro del país, no hay otro camino”, sentenció Miguel Ángel Mancera, coordinador del Proyecto de Gobierno de Coalición en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis y ABC Radio. “La elección se definirá en junio, aunque la disputa se limita a sólo dos candidatos: Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador”.

Miguel Ángel Mancera, quien aspira a un escaño en el Senado de la República, visitó las instalaciones de El Sol de San Luis para hablar, sin reservas, del momento histórico por el que atraviesa el país.

“Es una elección presidencial compleja que se definirá en el último tramo; la diferencia entre el primero y segundo lugar se circunscribe a 9 o 10 puntos, por lo que creo firmemente que ganaremos. La candidatura de Anaya está consolidada”. ¿Le alcanzará a Anaya; habrá declinaciones para constituir alianzas de facto que permitan inclinar la balanza? se le pregunta.

“Creo que ya no habrá declinaciones de ninguno de los contendientes, ni de Margarita Zavala. Todos llegarán al final, la elección la definirá la gente, por eso será el pueblo el que tome la decisión y marque el rumbo, se trata de valorar el nivel de compromiso de los proyectos que se ofertan como el de la coalición Por México Al Frente”.

Respecto a la controversia legal por su candidatura al Senado de la República, promovida por el panista Gustavo Madero; Miguel Ángel Mancera mostró su confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validará su aspiración y desde la cámara alta del Congreso de la Unión impulsará la agenda del gobierno de coalición, “soy respetuoso de las instituciones y acataré la decisión de los tribunales, independientemente de la resolución seguiré impulsando gobiernos de coalición”.

El coordinador del gobierno de coalición de Por México al Frente encontró un San Luis Potosí pintado de amarillo, “veo muy amarillo todo -se ríe- una gallardía de trabajo, de cercanía con la gente”.