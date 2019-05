Niña migrante murió al caerse de una litera, confirma Segob

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, confirmó que la niña migrante guatemalteca murió al caerse de una litera mientras dormía en compañía de su madre en una estación migratoria de la Ciudad de México.

“Lamentablemente tuvimos el deceso de una niña guatemalteca que viajaba con su madre, es una niña que sufrió un accidente dentro del dormitorio cuando estaba con su mamá en la litera y fue fundamentalmente el trauma del golpe lo que provocó su deceso”, indicó.

En breve entrevista a medios, comentó que investigan una posible negligencia en la muerte de la menor de edad que falleció en la estación migratoria de Iztapalapa en la Ciudad de México.

“Está abierta la investigación sobre este tema, por supuesto para que cualquier caso de negligencia o de responsabilidad sea sancionado, en ese sentido, estamos esperando el fallo”, dio a conocer.

Política Segob analiza desaparecer estaciones migratorias para dar paso a albergues

Encinas Rodríguez reconoció que las Estaciones Migratorias no cuentan con las condiciones óptimas para albergar a los migrantes y deberán mejorarlas frente al nuevo modelo de desplazamiento.

Explicó que ahora las personas se mueven en núcleos familiares completos y de acuerdo a la nueva política migratoria, no pueden separarlos.

Conforme a la ley, los niños, niñas y adolescentes que viajan solos deben ser remitidos a los centros de Desarrollo Integral de la Familia nacionales o locales, pero cuando están acompañados de sus padres, deberán residir junto a ellos.

“Asumo que no son las condiciones idóneas las de las estaciones migratorias que hemos intentado transformar. Nosotros no estamos no estamos alentando la separación de las familias, por eso vamos a dar atención particular a los núcleos familiares crecientes porque ya los flujos migratorios, al menos la tercera parte son las niñas y niños”, sostuvo.

Asimismo, el subsecretario desmintió las versiones sobre un deceso por una enfermedad respiratoria y aclaró que la madre no quiso realizar una denuncia pública, por lo que esta mañana regresó a su país de origen en compañía del Consulado guatemalteco.

“Hubo versiones de que esto había derivado de una infección en la garganta, lo cual es cierto, pero no fue, sino que lamentablemente tuvo un accidente al caerse de la litera al estar durmiendo. Se están reuniendo”, declaró.

Rechazó que las estaciones migratorias sigan funcionando como centros de detención, a su vez, subrayó que solamente se está tomando los datos de los extranjeros para regularizar su paso por México, ya sea como refugiados o como migrantes regulares.

Acusó que la molestia de algunos es que no se les ha otorgado un salvoconducto para transitar por nuestro país hasta llegar a Estados Unidos.

Alejandro Encinas insistió en que no estamos en guerra ni se otorga ese documento en la situación actual de los migrantes en la ley, situación por la que se les ha negado dicho permiso.