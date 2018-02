No he sido invitado a unirme a ningún partido político: Espino

“¡Nadie me ha invitado, nadie, son rumores!’’, esa fue la respuesta del ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, cuando El Sol de México le preguntó por las invitaciones a unirse otros partidos políticos.

Destacó que “nacimos en una época en que los partidos eran ideológicos ¿pero porque tienen que seguir siéndolo?; ya demostraron su ineficacia y su ineptitud; hagamos partidos plurales, y mientras no los haya celebró que los partidos ideológicos formen coaliciones’’.

En ese sentido, dijo: a mí no me importa que los de izquierda y los de derecha se pongan de acuerdo. Hay que aceptar que lo prudente, lo sensato y lo inteligente es sumar a los que piensan distinto en torno a un proyecto político que le haga sentido al país; y hay que buscar a los mejores para que lo encabecen.

Dejar de preocuparnos que este es del PAN, que este es del PRI, ¿cómo que se saludan?, ¿cómo que se juntan?, ¿cómo que hacen una coalición los del PRD con los del PAN?, ¿cómo que el PES va con Morena?, pero porque no. Es absurdo y hasta criticar eso, que bueno. Celebro que nos pongamos de acuerdo, reflexiona el diputado federal sin partido.

Manuel Espino es parte del Movimiento Cívico Ruta 5, integrado por líderes sociales, políticos y por organizaciones de todo tipo.

P-¿Cómo ha visto está conformación de coaliciones?

-Me parece maravilloso, extraordinario, de avanzada, moderno, visionario. Y es perfectamente vetusto, obsoleto, viejo, anacrónico y no sé qué más calificativos usar, para decir que la contienda entre partidos ideológicos ya pasó a la historia y mucho daño hicieron, confrontaron a muchos pueblos en el mundo.

Si vivimos en una sociedad plural, donde todos tienen derecho a pensar lo que piensan y a creer lo que creen, entonces ya dejemos de ser partidos de una forma de pensamiento; hagamos partidos plurales, partidos donde estén los de izquierda, los de derecha, los liberales, los conservadores, los ateos, los creyentes, los homosexuales, los heterosexuales, todos.

Hagamos partidos que representen lo que es la nación mexicana y no preocupe que estemos juntos y propongamos programas de beneficio de orden social y no dados cargados de carácter ideológico.

-¿En esta pluralidad ya recibió invitación de Morena o de otros partidos?

-No me han hecho invitaciones, nadie me ha invitado, nadie. Nosotros tenemos nuestra propia decisión política, de qué hacer para ayudarle al país. Desde agosto de 2015 comenzamos a construir un movimiento nacional plural, incluyente, no ideológico, no partidista, que quiere aportar al país un solo propósito: que al gobierno lleguen las y los mejores posibles para tener un mejor desempeño de gobierno, con esa decisión, con ese objetivo, establecimos una estrategia electoral desde diciembre de 2015 con miras al 2018.

Hoy tenemos más de 450 organizaciones con las cuales tenemos cobertura en todo el país, con presencia en los 32 estados de la República, con una capacidad de voto, solo con las estructuras, de 800 mil votos. Ese es nuestro voto duro. Y ya trabajando en campaña seguramente se multiplicará esa fuerza.

“Si nos han buscado todos para platicar, para ver si construimos un acuerdo y no lo hemos hecho. Nos han propuesto platicar para ver si encontramos un punto de coincidencia, de acuerdo para acompañar en lo electoral, pero no hemos decido a quien apoyar ni hemos solicitado nada de nadie, ni estamos con prisas, estamos apenas con precandidatos.

Por lo pronto, al día de hoy, lo que se ha dicho al respecto, es “mero rumor’’.

No nos han invitado para que los apoyemos, ni nos han ofrecido nada. Estamos abiertos para dialogar con todos. El año pasamos platicamos con aspirantes a la candidatura presidencial, algunos se fueron quedando en el camino, con siete logramos invitar a nuestro consejo nacional en diferentes momentos, quienes: Margarita Zavala, Armando Ríos Piter, Ivonne Ortega, Ernesto Ruffo, Rafael Moreno Valle, Luis Ernesto Derbez y Miguel Ángel Mancera.