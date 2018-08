Peña Nieto revela lo que le espera al dejar la presidencia a AMLO

El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que al concluir su mandato dejará de participar en la vida política del país, al tiempo de señalar que pide disculpas a quienes se sintieron agraviados por las acciones de su gobierno.

En entrevista con Noticieros Televisa, el Primer Mandatario indicó que después del primero de diciembre definirá qué será de su vida en lo personal. Presidente Enrique Peña Nieto, ¿dónde lo vamos a ver al final de su gobierno?, preguntó Denise Maerker.

“Lo único que sí se es a qué no me voy a dedicar, para mí concluye mi participación en la vida política de mi país. Esta es la única definición que tengo muy clara. Algo tendría que ocurrir como para que me invitara a regresar, pero no lo tengo así previsto, Denise.





¿Qué voy a hacer? no lo tengo claramente definido, me tomaré un tiempo después del primero de diciembre para pensar, repensar y volver a pensar el nuevo orden de lo que será mi vida personal y ser muy respetuoso del nuevo gobierno”, respondió Peña Nieto. En la charla se le preguntó que si hay a alguien a quien le agradecía, a lo que el mandatario externó que a los mexicanos, al pueblo de México.

A los mexicanos, al pueblo de México, porque había momentos muy difíciles, había días que por las decisiones tomadas o por los señalamientos no era fácil salir a un evento público, o no público. Si algo me alentó, me motivo, me cobijó, me energizó, fue mi contacto con la gente. Nunca tuvimos un evento de discordia, un mal momento de encuentro con la población, al contrario, todos fueron de enorme calidez”, externó. Presidente, ¿hay alguien a quien quisiera pedirle perdón?, preguntó la presentadora.





Perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravie, si a alguien lastimé, le pido una disculpa, pero no trae un destinatario e particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia, pero si alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa.

Dejó claro que confía en cerrar bien su administración y sobre todo dejar cuentas claras al próximo gobierno. “Yo espero y deseo de verdad al próximo gobierno tenga el mayor de los éxitos, no obstante la diferencia que pueda haber en las visiones, en las ópticas, creo que al final de cuentas buscamos lo mismo, que el país crezca, que haya un clima de armonía social, y que haya seguridad y que haya oportunidad para los mexicanos”, remarcó. Sobre la derrota del PRI en la elección del pasado 1 de julio, Peña Nieto apuntó: “Primero, en el mundo hay un gran desgaste a los grandes partidos políticos tradicionales. No solo perdió el PRI, perdieron los partidos tradicionales. Segundo, el desgaste del ejercicio institucional (como) las Reformas Estructurales, el aumento al precio de la gasolina.

Fue, evidentemente, una decisión impopular, pero necesaria”. Peña Nieto aceptó que la diferencia entre la diferencia en las escalas entre gobernar el Edomex y todo México fue enorme: “Yo pensé en ese entonces (que en) algo podía parecerse, pero que simplemente era un tema de escala y dimensión. Gobernar un estado, gobernar todo un país. Y sí, es muy diferente. No se parece, o se parece muy poco”. “En algo, quizá. Pero el nivel de responsabilidad que tiene un presidente sobre lo que ocurra o le ocurra a un país si depende en mucho de las decisiones que tome el Presidente de la República”, concluyó.