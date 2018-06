Acaudillan las demandas del pueblo con una máscara: Augusto Gómez Villanueva

Augusto Gómez Villanueva, leyenda política que va de la mano con las raíces del PRI, sentencia: “estamos en una situación en la que hay enormes riesgos de confusión y de engaño de las ofertas de Andrés Manuel López Obrador. No hay un conocimiento de la realidad y México no es una “mesa de billar”, advierte.

Afirma que el tabasqueño es un individuo que ha estado 18 años para mantener, por encima de principios, su individualidad, con recursos del Estado, que el gobierno le asigna. Y de Ricardo Anaya dice: lo único que tiene es su sed de venganza; su juventud lo lleva a una pérdida de identidad en sus objetivos como proyecto histórico. No tiene propuestas, “las copia”.

El gran problema a enfrentar, es que los partidos históricos han sido sujetos a un enjuiciamiento de partidos minoritarios que pretenden lograr el poder a base de vulnerar la memoraría histórica de los ciudadanos, dice.

Con 89 años a cuesta, lúcido y fuerte en sus declaraciones, señala que hay simulación de los candidatos de oposición a la Presidencia de la República. “Pretenden encauzar, abanderar o acaudillar, las demandas del pueblo con una máscara en la cual su vida privada está sujeta a escrutinio nacional, que no es el caso de José Antonio Meade”.

El político hidrocálido se alista para llegar a San Lázaro por sexta ocasión y tendrá la obligación de presidir la instalación de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, en su calidad de decano; es candidato plurinominal y su suplente, Ignacio Vázquez Chavolla, es uno de los colaboradores más leales de Meade.

Y aunque lo niega y lo rechaza, lo cierto es que Augusto Villanueva es el “padrino político” de Meade; lo ha visto crecer en su vida pública y ahora como abanderado ciudadano del PRI a la Presidencia de la República.

En la colonia Roma, en una casona habilitada de oficina, recibe a El Sol de México para hablar del proceso electoral; una terraza con luz natural donde deja ver su pasión por el campo, con bastidores y estatuas de bronce de Emiliano Zapata. Con artesanías y recuerdos de diferentes estados de la República.

Ahí dice que “los recursos retóricos que usan los candidatos de oposición, son de coyuntura que al mismo tiempo establece una “imagen de libertinaje” en su participación en la vida política del país. Por eso, recomienda, “revisar las leyes electorales, que han propiciado no solo el libertinaje para la calumnia, sino para implantar de principio la calificación de los aspirantes presidenciales; para que sean sujetos, previamente, a la investigación que corresponda para acreditar su honorabilidad y su legitimidad.

¿López Obrador es una populista?

No lo quiero calificar. Es un individuo que ha estado 18 años al frente de partidos, en la cual él ha tenido una importante aportación y participación para mantener por encima de los principios, su individualidad, con recursos del Estado, que el Gobierno le asigna, para mantenerse como un ciudadano participante en la vida política del país. “Estamos ante una situación, en la cual, hay enormes riesgos de confusión y de engaño”.

El exsecretario de la Reforma Agraria dialoga con la experiencia de haber sido protagonista de cuatro sucesiones presidenciales; inclusive, en 1975 estaba enfilado a la candidatura presidencial, junto con Mario Moya Palencia, pero finalmente Luis Echeverría prefirió a José López Portillo.

Lo esencial, apuntó el entrevistado, no hay un conocimiento de la realidad, México no es una mesa de billar, es un país con diversidad geográfica.

“Tenemos que reconocer, frente a quienes han agredido al PRI y a quienes han desconocido su aportación histórica, no sólo de infraestructura; por ejemplo, la esperanza de vida es de 80 años. Hoy hay carreteras, presas, energía eléctrica, puertos, instituciones y toda la política social. Todo esto se ha ocultado, se ha oscurecido ante la pasión de quienes buscan el poder por ambiciones personales, más que un proyecto histórico que permita enfrentar los grandes problemas de nuestro tiempo”.

Hemos contribuido al desarrollo democrático y político y a preservar las libertades de los mexicanos. “No desconocer la realidad de nuestro tiempo y no se puede atribuir a un Jefe de Estado, o a un gobierno los efectos de toda una problemática que tiene no sólo raíces históricas y culturales, sino también los grandes cambios ocurridos en el mundo”.

¿Ricardo Anaya, tiene propuestas?

Él no tiene propuestas, las copia. No le puedo dar identidad a las propuestas de Anaya. Lo único que tiene es un afán de venganza. Su juventud que le permitió coyunturalmente el desplazamiento de la clase política e historia del PAN, lo lleva a una pérdida de identidad en sus objetivos como proyecto histórico, porque al mismo tiempo su alianza con otros partidos de signo contrario, demuestra que no tiene por sí mismo un proyecto que le dé identidad a su partido.

Cuando habla del cambio, no dice hacia donde, no dice con qué ni cómo. No se puede ignorar que, para muchos de los cambios que se proponen, tendría que desaparecer la estructura institucional que existe y que le da paz y seguridad a México. Su oferta de ingreso básico universal está totalmente fuera de la realidad”.

¿Las propuestas de López Obrador, son viables?

Ninguna. Tan es así que él –López Obrador– ha descubierto que sus propuestas originales las ha tenido que matizar. El tema del aeropuerto y la incongruencia de sus propuestas; la reforma energética, tema muy delicado, así como la educación.

¿Después de la elección, todos los partidos tendrán que refundar su participación?

Primero vamos a ganar la elección. Eso no tengo la menor duda. Cualquier gente que tenga elemental conocimiento de la metodología para realizar encuestas, descalificaría de hecho a la gran mayoría de quienes se asumen como encuestadores frente a la pequeñez del universo que utilizan para prontificar y dar a conocer de manera irresponsable, las tendencias que, según ellos, corresponden a números que nos colocan en un sitio diferente.

No es lo mismo que López Obrador tenga 18 años de candidato ni lo mismo que Anaya tenga dos años y medio de candidato, a Meade que tiene un mes y medio de candidato, con respuesta multitudinaria en todo el país. No nos arredra la desventaja del tiempo, porque tenemos al mejor candidato; no nos arredra las tácticas de confusión, porque tenemos al mejor candidato por las calificaciones en cuanto a conocimientos e imagen de honestidad y honorabilidad.

Además de mexicano ejemplar, Meade es un genio excepcional como mexicano, con experiencia en la administración pública, apunta.

Cuando pretenden a nosotros acusarnos de corruptos y de violentos. El hecho que hayan ocurrido lamentables sucesos de ex gobernadores, no es patrimonio del PRI. Todos los gobernantes de otros partidos, no todos, han estado involucrados y acusados de fenómenos semejantes”.

¿Le molesta que digan que usted es padrino político de Meade?

No podría nunca aceptar ese término.