Adán Augusto tacha de "hipócritas" a políticos que rechazan al Ejército y luego lo "piden a gritos"

Como“hipócritas” calificó Adán Augusto López, secretario de Gobernación, a los políticos que rechazan al Ejército y luego “piden a gritos” que cumplan con tareas de seguridad pública en México.

“Con una mano pidiendo a gritos que el Ejército, que las Fuerzas Armadas, ayuden en tareas de seguridad, y por otra negándoles a los mexicanos esta posibilidad”, manifestó en su reunión con los diputados de Sinaloa, donde buscó el respaldo del Congreso local para aprobar el dictamen sobre la permanencia de los militares en las calles hasta el año 2028.

Además, señaló que hubo quienes reconocieron que de no ser por las Fuerzas Armadas, muchos hechos de violencia hubieran terminado en masacre.

En su encuentro con los diputados sinaloenses en el salón "Constituyentes 1917" del Congreso, el encargado de la política interna del país, acompañado del gobernador Rubén Rocha Moya, les pidió ser los primeros en aprobar la minuta de la reforma militar aprobada recientemente en el Congreso de la Unión.

“Comenzamos en Sinaloa, porque se le ha estigmatizado injustamente por la violencia del narcotráfico", señaló para agregar: "eso nosotros no lo podemos permitir, queremos que se le trate de diferente manera”.

Adán Augusto ha comenzado este viernes en Sinaloa una gira por el país para lograr que los Congresos locales aprueben el dictamen que se refiere al artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución por el que se creó la Guardia Nacional el 26 de marzo de 2019.

Al tratarse de una reforma a la Constitución, la administración de Andrés Manuel López Obrador necesita que el dictamen sea aprobado al menos por 17 Congresos locales de los 32 estados, para que sea turnada al Ejecutivo federal y finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Durante su discurso, el cual fue interrumpido por dos ocasiones con una salva de aplausos, Adán Augusto aseguró que el país está pacificado, aunque dijo que no se puede medir hasta qué grado, pero que son más los mexicanos que regresan a su casa con tranquilidad.

Al dirigirse a los diputados, les dijo que con toda humildad venía a Sinaloa de parte del presidente a pedirles su apoyo para sacar adelante la minuta y así darle la oportunidad a las Fuerzas Armadas de seguir construyendo la paz.

“Espero que sea en este estado el primero en sacar adelante la minuta, que la sesión se haga hoy mismo para que Sinaloa se cuelgue la medalla, así lo quiere el presidente”, señaló.

Dijo que le da lástima a los que con mucha firmeza le niegan a los mexicanos la posibilidad de vivir con tranquilidad.

Diputados lo cuestionan

En su turno, los diputados cuestionaron al secretario de Gobernación que se aumente el tiempo de que el Ejército esté en las calles y no haya estrategias para proteger los derechos humanos.

La diputada por Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui, afirmó que la prolongación del Ejército en las calles extiende el estado de excepción, ya que ocho de cada diez sinaloenses sí están de acuerdo con que sigan las Fuerzas Amadas en las calles y cinco de cada 10 no confían en sus policías.

Dijo que hasta el momento no se ve que se estén fortaleciendo a la Guardia Nacional y a los cuerpos policiacos locales para que sean los responsables de dar la seguridad tan anhelada de los mexicanos.

El diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales, dijo que no está a favor de la militarización, pero aceptó que no hay otra opción, aunque demandó que se respeten los derechos humanos, que no cometan excesos,

Aseguró que actualmente los cuerpos policiacos están corrompidos y coludidos con la delincuencia, por lo que hizo un llamado para que se le destine un presupuesto para que se les capacite, en lugar de desmantelar la policía civil.

Por su parte, el diputado Feliciano Castro dijo que más allá de visiones diversas, en la Junta de Coordinación Política dijeron que todas las fuerzas políticas promoverán la aprobación de la minuta.

“Con toda seguridad el próximo lunes se programará para que se someta a votación ante el Pleno en la sesión ordinaria del martes 18 de octubre”, adelantó.

México no está en guerra, pero no son las mejores épocas

En un evento por separado, Adán Augusto se reunió también con los 18 alcaldes de Sinaloa en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, donde subrayó que "el gobierno está preocupado en garantizar la seguridad de todos los mexicanos, no es que México esté en guerra, pero no son las mejores épocas; tenemos la obligación de que tenemos que garantizar la seguridad".

Afirmó que México no se encuentra en un momento de crisis en temas de seguridad y resaltó que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia se ha trabajado arduamente para proteger al país y combatir la delincuencia.

Resaltó que las estrategias en seguridad que ha implementado el Gobierno Federal, han dado buenos resultados. Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

Asimismo, reiteró que las estrategias en seguridad que ha implementado el Gobierno federal han dado buenos resultados y que por ello se ha planteado esta minuta.

Manifestó que Sinaloa es el primer estado en el que se promueve la aprobación de esta minuta a legisladores, alcaldes y actores de la sociedad civil, debido a que la entidad ha sido estigmatizada de violencia, narcotráfico e inseguridad.

"La razón principal de estar aquí es porque ya basta de que a Sinaloa se le estigmatice, se le señale, Sinaloa es el granero de México; Sinaloa no es violencia o narcotráfico, Sinaloa es inmensamente grande, es apoyo de emprendiduría y lo menos que podemos hacer es decirle a los mexicanos que Sinaloa está saliendo adelante y que al Gobierno federal le interesa que haya un Sinaloa fuerte y unido", puntualizó.

Nota publicada en El Sol de Mazatlán