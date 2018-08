AMLO presenta Plan de Acción y Austeridad durante Congreso de Morena

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Acción y Austeridad de Morena, durante el V Congreso Nacional extraordinario de este partido, donde aseguró que el triunfo que le ha dado el pueblo fue contundente y aleccionador, y no lo traicionará como ha sucedido en otros momentos de cambio de régimen, como en el año 2000.

López Obrador sentenció: “Nunca más menospreciar a nuestro pueblo, fue tan contundente lo sucedido que ha trascendido en las fronteras y en otras partes del mundo, México vive un momento estelar de admiración y de respeto”.

Expresó que el triunfo logrado “parece todavía un sueño”, pero es una bella realidad a pesar del caudal de anomalías que se habían vivido en años anteriores.

Al hacer uso de la palabra, el presidente electo realizó un pase de lista con los nombres de luchadores sociales del pasado, intelectuales y periodistas de quienes dijo que el movimiento que encabeza, hizo suyas esas las luchas y se comprometió a cumplirlas.

Señaló que se impuso el ideal básico pero certero, no lo complejo, o lo rebuscado; se hizo valer el sentido común que muchas veces es el menos común de los sentidos”, apuntó al reiterar que “se hizo valer el juicio público y de manera sencilla se demostró la madurez cívica de nuestro pueblo, es como un tengan para que aprendan”, fustigó.

Aseguró que se va a respetar la voluntad del pueblo y “vamos a poner orden”, convirtiendo como delitos graves el robo del presupuesto y también el robo de gasolinas y energéticos; así como la emisión de facturas falsas y compra de votos para favorecer a partidos y candidatos.

Dentro de los trabajos que realizará el Congreso de su partido, celebró la propuesta que se hará de crear una escuela de formación política de Moren y dijo que esto es relevante porque si se pone por delante el interés del pueblo será importante la entrega de estafeta a los jóvenes que se formarán ahí, pues dijo que para que no haya nepotismo ni influyentismo se requieren ideales y principios, con gente que esté dispuesto a heredar a sus hijos la pobreza pero no la deshonra, para que el pragmatismo no arrase con su movimiento.

Foto Roberto Hernández

Celebró también la decisión que tomarán en el Congreso los integrantes de su agrupación política para avalar la renuncia al 50 por ciento de presupuesto de sus prerrogativas para “financiar el desarrollo del país” pues dijo que no se puede dejar que el dinero se vaya en el gasto corriente del país.

Voy a enviar al congreso una Ley Reglamentaria para el artículo 127 constitucional para que las llamadas dependencias autónomas puedan ganar más que el presidente, y pedirá a sus legisladores que “saquen de la congeladora esa ley”, para que la impulsen cuando llegue a ocupar la presidencia.

Foto Roberto Hernández

Sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México señaló que ya se cuenta con el dictamen para que la ciudadanía decida dónde será su construcción y reiteró que será la primera consulta ciudadana de su gobierno.

Asimismo, agradeció el trabajo de diputados y senadores que desde hace 3 años ayudaron en la organización del victoria y señaló que fue ejemplar que no traicionaran el trabajo del movimiento.

Para concluir su participación invitó a los asistentes al zócalo capitalino el 1 de diciembre “para la construcción de una patria nueva”, concluyó.