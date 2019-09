AMLO revela excesivos gastos de Peña Nieto en papel higiénico y gel

Si bien el fuerte del expresidente Enrique Peña Nieto no fue dirigir al país, aún prevalecen sus escándalos, sus frases celebres que dieron “vida” a memes y su perfecto copete en el que invertía más de 70 mil pesos para conseguirlo.

Esta mañana durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los gastos excesivos en insumos que se hicieron en un vuelo presidencial realizado en octubre de 2017, año en el que el exmandatario Peña realizó una gira por los estados de Oaxaca y Guerrero para revisar los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Entre estos destacó que, tan sólo en gel fijador para cabello TRESemme, el exmandatario invirtió 70 mil 435 pesos, pues adquirió mil 263 piezas.

Por si fuera poco, el entonces presidente a otra de las cosas en las que invertía era en el papel higiénico, ya que compró para el viaje a la Cumbre del G20 el 1 de julio del 2018, 400 cajas del de doble hoja, fluido céntrico marca Sopfull 1000, además de las 70 cajas de mini rollo blanco, también de doble hoja.

Y para completar adquirió 100 galones de detergente neutro concentrado, biodegradable, especialmente diseñado para limpieza de manos y cuerpo. En ambos productos gastó 216 mil 804 pesos.

Al carrito de los lujos del exmandatario también se suman mil 164 rastrillos Guillette; mil 247 piezas de pastas y cepillos dentales; 486 piezas de agua para tocador de dama, así como 746 para caballero, ambas de Carolina Herrera; mil 263 esponjas lustradoras; mil 215 cortauñas; y dos mil 300 pesos en pastillas de menta marca Usher.

De acuerdo con los documentos fiscales, las facturadas fueron giradas a la Comercializadora Saranoel, con sede en la Ciudad de México, y a nombre de María Inés Morales Téllez por un monto total de un millón 74 mil 670 pesos.

López Obrador reveló que las facturas eran asignadas como gastos del Estado Mayor Presidencial, a fin de ocultar los excesivos gastos bajo el principio de seguridad nacional.

“Si les quiero decir que, en estos casos, se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional, esto lo manejaba el Estado Mayor Presidencial. No tenían la obligación de presentar información, pruebas, nada más en lo interno y dar cifras generales, eso se terminó, ya no hay partida secreta ni nada”, criticó el primer mandatario.

Aseguró que "el régimen Neoliberal impuesto desde hace 66 años tiene como característica la corrupción 36 años de saqueos abusos, de derroche y de utilizar el presupuesto para el beneficio de minorías".

El mandatario dijo que hay quienes se aferran al sistema de corrupción.

"Miren estos gastos ¿no son excesivos? Hay otros datos que por decencia no presentamos".

De acuerdo con el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, ya presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, quien definirá si amerita una investigación por parte de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Con información de Gabriela Jiménez | El Sol de México