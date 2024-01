Elección de ministros sería a través de un filtro, pero que sea el pueblo quien decida: Zaldivar

Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, exministro de la suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la elección de los ministros podría ser a través de un filtro, pero que al final sea el pueblo de México el que decida esto.

Al participar en la 6ª Reunión Plenaria de Morena que se realiza en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el ministro en retiro, Arturo Zaldivar, explicó en conferencia de prensa que espera la iniciativa del Presidente para analizarla.

“Quiero aclarar que yo no me he manifestado en contra de la elección de ministros y ministras, lo que dije, no una ocasión, sino varias, es que me parece que si acaso nos vamos por ese camino tendría que ser una elección indirecta. Es decir, una elección donde hay un filtro previo a que ciertos perfiles, cierto número de candidatos o candidatas, pudieran pasar a la etapa de elección popular.

“Lo que no me parece que fuera adecuado, es que abriéramos a que prácticamente cualquier persona con título de abogado pudiera postularse a ministros, tenía que haber un filtro, una instancia previa para asegurar perfiles y para que haya un mayor involucramiento de más actores políticos e instituciones, pero al final que sea el pueblo de México el que decida esto, nosotros lo veremos, lo analizaremos, pero por supuesto será decisión de las y los legisladores”, manifestó Arturo Zaldivar, ex ministro de la Corte.

Respecto a una reforma sobre el juicio de amparo se analizará en una segunda etapa, “una vez que Claudia Sheinbaum sea presidenta de la República, que entonces a lo mejor vendrán las reformas procesales, la reflexión sobre el juicio de amparo y algunas otras instituciones”.

Mencionó que en estos momentos sigue en las pláticas de Diálogos por la Transformación con la sociedad, estamos “escuchando a la sociedad, a la gente, a víctimas, a expertos, para poder generar las propuestas que pudieran integrar el plan o el programa de gobierno de nuestra candidata, que será dado a conocer durante la campaña, de tal suerte que estamos en ese proceso de elaboración”.

Recordó también que la reforma judicial de 2021 fue muy positiva, pero no era una reforma de la justicia, era una reforma del Poder Judicial Federal, que lamentablemente no se pudo consolidar porque dependía mucho del liderazgo de quien fuera presidente de la Corte. De tal suerte, que hoy tenemos que avanzar una reforma que no dependa de eso, sino que con independencia de las personas garantice su confiabilidad”.

Tras ser cuestionado sobre si habría algún tema de venganza en la construcción de estas reformas, Arturo Zaldivar respondió: “nosotros no estamos en ningún tema de venganzas ni de conflictos, se tendrán que presentar muchas propuestas que sean las que consideremos que son mejores para el país. Ernesto Zedillo presentó una propuesta de reforma de la Corte, desapareció a la Corte como la conocíamos, redujo su tamaño, generó un Consejo de la Judicatura y nadie pensó en ese momento que era una revancha”.

“La neutralidad se va a dar con los argumentos que fundamenten las propuestas y obviamente quienes decidirán al final serán las y los legisladores los que analizarán cada una de las propuestas, discutirán entre ellos, generarán o no consensos con las minorías. En fin, yo creo que es un proceso que llevará tiempo, pero ojalá que todas y todos pongamos en frente el bien de México antes que nuestros intereses o visiones o parcelas o privilegios”.

El ex ministro aclaró que por el momento no está afiliado a Morena. “En este momento formo parte del Consejo Asesor del Grupo asesor de la doctora Claudia Sheinbaum, en este momento. No estoy diciendo que no me pueda afiliar si me admiten en el futuro, pero en este momento.

“Y segundo, ¿cuál es mi credibilidad? Mi trabajo de 14 años en la Corte. Yo hablo por mis hechos, ahí están cuáles son los valores, los principios con los que yo me identificaba: las causas de los pobres, las causas de las mujeres, las causas de las personas con discapacidad, las causas de los grupos minoritarios de la diversidad sexual, las causas de los pueblos y comunidades indígenas. Ahí está mi trayectoria”.