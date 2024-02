Claudia Sheinbaum presenta "equipazo" de campaña: destacan Ebrard y Clouthier

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este jueves a los integrantes de su equipo de campaña que habrán de acompañarla durante los próximos tres meses rumbo a las elecciones del 2 de junio, en el cual están todos los ex aspirantes presidenciales de Morena, incluido el ex canciller Marcelo Ebrard, quien se había inconformado por el proceso de selección en el que resultó ganadora Sheinbaum.

Al momento de la presentación en un conocido hotel de la Ciudad de México, Sheinbaum calificó a sus colaboradores como “un equipazo” y subrayó que todos mantienen como característica la unidad.

¿Quiénes forman parte del equipo de campaña de Sheinbaum?

“Como ven, hay una enorme unidad en nuestro movimiento. Están aquí los que participaron en la encuesta”, destacó Sheinbaum. Acto seguido, enlistó a los integrantes de campaña.

Mario Delgado , presidente nacional de Morena, sería el coordinador de campaña.

, presidente nacional de Morena, sería el Adán Augusto López , ex secretario de Gobernación, sería el coordinador político.

, ex secretario de Gobernación, sería el Ricardo Monreal , actual coordinador de los senadores de Morena, es el coordinador de Enlace Territorial.

, actual coordinador de los senadores de Morena, es el Gerardo Fernández Noroña , diputado petista fungirá como coordinador de Enlace con las Organizaciones Sociales y Civiles.

, diputado petista fungirá como Tatiana Clouthier , ex secretaria de Economía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, será la coordinadora de los de voceros.

, ex secretaria de Economía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, será la Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores, será coordinador de Enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior.

Otros colaboradores de Sheinbaum son el senador del Partido Verde Manuel Velasco, y el ex subsecretario de Gobernación César Yáñez.

En la conferencia, Sheinbaum Pardo informó que durante su campaña acudirá a todos los municipios del país, incluido Maravatío, Michoacán, entidad donde en esta semana fueron asesinados dos candidatos de Morena y el PAN.

El ex canciller Marcelo Ebrard, quien inicialmente no formaba parte del equipo de campaña aclaró que Jesús Valdez Peña, ex embajador en Haití, e iba a ser el coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior, tuvo que atender su candidatura a diputado federal, por lo que él aceptó apoyar a la candidata presidencial en ese mismo cargo.

Al inicio de de la presentación, Sheinbaum Pardo aseguró que en su arranque de campaña, el viernes en el Zócalo capitalino, no habrá acarreados.

“Nosotros tenemos una consigna en la que decimos: adelante, atrás, a los lados, aquí no hay acarreados”, dijo la candidata del bloque Juntos Seguimos Haciendo Historia.

En su oportunidad el dirigente morenista, Mario Delgado también rechazó que en el arranque de campaña de la doctora Sheinbaum no habrá acarreo de gente y será una fiesta ciudadana.