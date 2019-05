Diputados aprueban en los general dictamen de reforma educativa

Sin el voto del PAN y con la amenaza de acudir a Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma educativa que adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución.

Las adiciones al documento tienen que ver con la rectoría del Estado; la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura; la educación sexual y reproductiva; mejora de las Escuelas Normales; recursos para la ciencia y la innovación tecnológica; y material didáctico, infraestructura, mantenimiento que sean idóneos con la educación.

El dictamen fue aprobado con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

Pero desde la tribuna Marcos Aguilar Vega destacó que “los diputados del PAN no podemos validar bajos ninguna circunstancia un procedimiento viciado. No vamos a ser comparsas de nadie. No vamos a participar de las urgencias de nadie. Acción Nacional no avalará una reforma que surge de la improvisación’’.

Y Felipe Fernando Macías denunció que la urgencia “que hoy tiene el Presidente de la República y Morena, es darle de regalo de 15 de mayo a Elba Esther Gordillo, su reforma educativa.

El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, avaló el dictamen en congruencia con los acuerdos ya logrados, además, recordó que su partido obtuvo avances importantes en el documento durante su discusión en el Senado de la República.

En tanto, el grupo parlamentario del PRD también ratificó su voto a favor de la reforma educativa, porque prevalece la rectoría del Estado en la educación y fortalece la garantía del interés superior de la niñez, afirmó su coordinadora Verónica Juárez Piña.

El debate en tribuna estuvo impregnado de protestas y la exigencia de una educación con excelencia; con fotografías de Elba Esther Gordillo sonriendo con los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, ambos panistas; y otra de satisfacción del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Artículo aprobado

Al artículo decimosexto transitorio que se refiere al artículo 123 constitucional en su Apartado B, se le agregó la prevalencia de la rectoría del Estado, para quedar como sigue:

Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, “prevaleciendo siempre la rectoría del Estado’’.

Mientras el artículo tercero constitucional, se le adicionó la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura; la educación sexual y reproductiva.

Por tanto, la modificación quedó: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: “la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura’’, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, “la educación sexual y reproductiva’’, la literacidad y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

También al décimo primero se le incluyó el siguiente párrafo: para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo noveno del artículo 3°, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento.

Respecto al décimo noveno, la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda aprobará los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo tercero del decreto.

Comisiones aprueban dictamen

Las comisiones unidades de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen de la reforma educativa, que adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución.

A excepción del PAN, la mayoría avaló la minuta del Senado por 51 votos, 25 de la Comisión Educativa y 26 de Puntos Constitucionales. El documento fue enviado a la Mesa Directiva.

El siguiente paso es que el dictamen se presente ante el Pleno cameral para su debate.

En comisiones unidas, la discusión entre los diputados no fue tersa y hubo posturas de mutuas acusaciones, de pretender favorecer a la CNTE, realizar un dictamen "en lo oscurito" y en fast track.

Otro punto de discusión fue el decimosexto transitorio que se refiere al artículo 123 constitucional en su Apartado B.

Hay que recordar que las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, tienen que aprobar el dictamen para luego su discusión en el Pleno.