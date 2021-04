Demanda AMLO respeto al pueblo en candidaturas y pacificación

Con el pueblo por delante, el presidente Andrés Manuel López Obrador, considera que el retiro de las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón determinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) es un atentado a la democracia, por lo que el tribunal electoral debe determinar su situación manera definitiva.

El pueblo también debe decidir sobre la pacificación en Michoacán, pues aclara que el uso de las fuerzas armadas no corresponde a los gobernadores, sino al titular del Ejecutivo. "Michoacán se está pidiendo de que no se use ninguna medida represiva", expone.

Durante la conferencia matutina, el mandatario expone que en ambos casos se debe respetar la voluntad del pueblo y explica que el INE determinó quitarles las candidaturas a los dos morenistas por 12 mil y 15 mil pesos, respectivamente.

"Debe haber una sanción, pero no quitarles del derecho de participar, es un derecho constitucional; además, si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo, lo establece el artículo 39 de la constitución, entonces, por qué impedir que el pueblo decida".

Pide a los candidatos serenarse, que haya debate pero que todo sea de manera pacífica. "Vamos a resolver pacíficamente y por la vía legal nuestras diferencias"

No hay que tenerle miedo al pueblo ni tampoco despreciarlo, afirma mientras insiste en esperar la decisión definitiva del tribual electoral en este caso.

Con media hora de retraso da inicio una conferencia de prensa donde el mandatario explica que se demoró la reunión de gabinete donde se tocaron entre otros temas, las medidas para toma de datos biométricos para la venta de teléfonos celulares, aprobado por el Senado.

Aduce que se trata de una medida en beneficio de la seguridad del pueblo, es un asunto de seguridad y refiere que las telefónicas no lo vieron con simpatía la medida porque se ponen en peligro las ventas.

"Está de por medio la seguridad del pueblo y no es vender cacahuates, es vender una tarjeta para tener comunicación que puede utilizarse para extorsión, secuestro, cometer ilícitos, es un asunto de seguridad para la protección de los mexicanos".

López Obrador es inquirido sobre el video en que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, empuja a un manifestante. Relata que después de mucha insistencia del gobierno del estado para que participara el Ejército y se utilizara la fuerza, se acordó una reunión en el cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Explica que se mantuvo la postura de privilegiar el diálogo y el acuerdo. Aureoles tomó la decisión de ir a la plaza del pueblo y fue acompañado por personal de la Sedena para protegerlo

"Celebro el comportamiento de los militares de ser respetuosos con la gente, de aposar por los derechos humanos, programas sociales, programas de bienestar; eso es un cambio importantísimo, es un Ejército responsable, como es un Ejército surgido de un movimiento popular, el soldado es pueblo uniformado", expresa.

Afirma que existen diferencias con Aureoles porque él tiene una visión que busca el uso de la fuerza, por encima del diálogo que han pedido los pobladores de Agulilla y otras comunidades para que ayudemos a la pacificación sin el uso de la fuerza.

"Si tomamos los pueblos y se invade, eso no va a conducir a nada bueno, tenemos que llamar a todos a la serenidad, a la tranquilidad del pueblo".