Frente Amplio descarta dedazo a favor de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial

El Frente Amplio por México descarta que haya dedazo con la senadora panista Xóchitl Gálvez, para sea la que los represente para la candidatura para el 2024 y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que actúe como jefe del Estado Mexicano y deje de utilizar el poder para espiar a la oposición.

Así lo dejaron ver los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Chazaro, quienes advierten que el elegido será en un proceso claro y responsable.

Moreira Valdez sostuvo qué hay un proceso muy importante, con un grupo de ciudadanos con una gran experiencia. "Estamos invitando a las y los mexicanos a que vayan a esta consulta que va a ser en todo el territorio nacional para que ahí nos digan quién va a ser el candidato”.

En este sentido, negó que vaya haber mano negra pues aseguró que “al final del día se demuestra el resultado".

“Va a haber, hasta ahora, más de 600 centros de votación, que multiplicados por el número de casillas, estamos hablando de más de tres mil casillas en el territorio nacional, y si usted o cualquiera quiere participar, se puede registrar y va a decidir. A diferencia de otros lugares”.

Por su parte, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Chazaro, quien aspira a la jefatura de Gobierno de la Ciudad, mencionó que esta semana se presentará la figura del Frente Amplio por México ante el INE, y así se va a blindar el proceso.

Mencionó que la opinión sobre que será Xóchitl Gálvez la candidata de la oposición es una falta de respeto, pues busca distraer la atención, nuestro proceso apenas comienza mañana, comienzan a registrarse hombres y mujeres valiosas, entre ellas Xóchitl pero hay otras mujeres y hombres que habrán de ser elegidos democráticamente por lo que le exigimos que saque el proceso de aquí y de Morena por que es totalmente ilegal.

Reconoció el apoyo que ha tenido Xóchitl pero tendrá que entrar en el proceso que comenzará mañana y todos los que se inscriban tendrán piso parejo.

Reclaman a AMLO sacar las manos del proceso de la oposición

Por su parte, las secretarias generales del PAN, PRI y PRD exigieron que el presidente López Obrador saque las manos del proceso que está llevando la oposición para elegir a su representante y se dedique a a gobernar.

Adriana Diaz secretaria, del PRD, reiteró que no es posible que se utilice recursos públicos e incluso a través del espionaje esté pendiente de quién o quienes aspiran a este cargo.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

En tanto, Cecilia Patrón, de Acción Nacional, dijo que los ciudadanos deben estar tranquilos toda vez que el comité trabaja por la seguridad y estabilidad del país con la elección un representante que será con total transparencia y no imposición como ocurre en morena desde Palacio Nacional.

Carolina Viggiano del PRI indicó que “el gobierno de un solo hombre es el que representa el oficialísimo, ese oficialísimo que se quiere meter en la vida de los partidos políticos.

“Desde aquí le exigimos al presidente de la República, que actúe como jefe del Estado Mexicano, no como jefe de su partido. No puede seguir hablando de su proceso no del proceso de los demás partidos.

“Tiene que hablar de los problemas que aquejan a México por más distractores que más ponga, este país eses en grave riesgo y el tiempo que tiene que emplear es para hablar de las soluciones, no más hablado del acceso al poder, tiene que hablar del ejercicio del poder”.

Adriana Diaz lamentó que el Presidente haya salido a descalificar el método de selección del Frente Amplio, cuando es el que ya decidió por Morena. “Él sí fue hacer teatro y simulación porque él ya tiene definido quien va a ser la candidata".

El Comité organizador de la contienda interna de la oposición rumbo al 2024 tiene la convocatoria para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por Mexico cuyo registro arranca este martes 4 hasta el 9 de julio.

Hasta el momento cada uno de los aspirantes tendrá que financiar sus actividades pero tendrá que entregar sus reportes al “mini INE” para efectos de fiscalización de los recursos que utilice en sus giras por los estados para recabar las 150 mil firmas y luego para hacer presencia de cara a las encuestas y la consulta o elección del 3 de septiembre donde saldrá el ganador o ganadora de la contienda.

El comisionado, Marco Baños explicó que aún no hay un tope establecido en el gasto de recursos de los aspirantes pero se acordará en los próximos días para que no haya ventajas indebidas.

En lo que si hay un acuerdo es que PAN, PRI y PRD, costearan todos los gastos y logística de este proceso desde los foros hasta las encuestas, y ello será reportado al INE.

El registro de los aspirantes será ante el comité organizador de manera forzosa y después de manera voluntaria en cada uno de los partidos que integran el Frente, explicó Baños

Para el registro los aspirantes tendrán que cumplir los requisitos constitucionales y las 3 de 3 en materia de transparencia y no violencia así como el consentimiento de uso de datos personales.

El 10 de julio, el Mini INE dará a conocer quienes cumplieron con éstos requisitos y con ello dará paso a la recolección de las 150 mil firmas dispersadas en al menos 17 estados del país

para lo cual los aspirantes tendrán acceso a una plataforma para integrar esas firmas del 12 al 5 de agosto.

Esa misma plataforma servirá para todo aquel ciudadano que busque votar el 3 de septiembre por alguno de los aspirantes de oposición y para la sociedad del registro en ese mecanismo será el 20 de agosto.

El 10 de agosto se realizará el primer foro o debate y del 11 al 16 de ese mes se levantará una encuesta.

Ambos instrumentos servirán para filtrar aspirantes y que sólo pasen 3 a la tercera y última fase donde ya se determinará quién será el o la abanderada presidencial de la oposición.

En esta última etapa que arrancará el 17 de agosto se realizarán 5 foros o debates en cada una de las 5 circunscripciones en que está dividido el país y del 27 al 30 de agosto se realizará la encuesta definitiva.