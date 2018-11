Gobernadores del PAN demandan a AMLO ser considerados

Gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) afirman que el presidente electo no los toma en cuenta en las decisiones y acciones que tomará la próxima administración, especialmente en materia de seguridad y en la administración de los recursos federales para las entidades.



Martín Orozco Sandoval, mandatario de Aguascalientes, lamentó que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a tomar en cuenta las propuestas de los ejecutivos de todo el país, pero al final "ni nos peló", afirmó. Por otra parte, Javier Corral, jefe del Ejecutivo en Chihuahua, criticó la actitud utilizar su ventaja electoral para imponerse.

López Obrador se comprometió, durante dos encuentros que sostuvo con los mandatarios estatales de todo el país, a tomar en cuenta puntos de vista, "luego saca la propuesta y ni nos peló. Ése es el tema. Estamos para entrarle. No hay un superpolicía y no hay un Superman. Si a veces coordinándose municipio, estado, federación y Ejército, le batallas y está complicado darle tranquilidad a la sociedad, así menos", refirió Orozco Sandoval.



Consideró como absolutamente inviable mantener inercias, donde los gobernadores deben hacerse cargo de situaciones para los que no cuentan con las facultades legales, pero por las que deben responder.

Orozco Sandoval dejó en claro que no habrá un rompimiento con López Obrador y solo demandan ser escuchados y tomados en cuenta. "Estamos para jalar con Andrés Manuel, para jalarlo, y mucho más en este tema como es seguridad", concluyó.





NO A MANDO MILITAR

Javier Corral explicó que de acuerdo con el Plan de Seguridad y Pacificación presentado por el presidente electo, se pretende sustituir el esquema de coordinación que ya opera en estados como Chihuahua, por un mecanismo en el cual los gobernadores pasan de presidir la mesa a ser invitados del súperdelegado que sea nombrado en cada entidad federativa.



Consideró que en un ámbito tan delicado como la seguridad pública se requiere de un seguimiento puntual, de secrecía, de profesionalismo, de blindaje contra fines político-electorales, por encima de partidismos, lo que se contrapone con el perfil y los proyectos políticos de los superdelegados que buscan crear bases de apoyo popular para los siguientes años.

"Está bien, tienen derecho, pero en el tema de la inseguridad pública, de combate a la delincuencia, no es admisible lo que pretenden y tampoco es válido eso de que ‘sacamos 30 millones de votos y te callas’. No, es un tema muy, muy delicado como para dejarlo a una voluntad caprichosa", señaló el mandatario.

"Nosotros no nos vamos a someter a ningún mando militar. Esa es la posición de Chihuahua. Nosotros no estamos de acuerdo con que se haga esa sustitución militar de la seguridad pública y yo no me voy a someter a ningún mando militar.", expresó.





PIDEN COORDINACIÓN

Tras la carta de los 12 gobernadores panistas dirigida a López Obrador, otros mandatarios también fijaron postura. No es una rebelión, es un llamado a la coordinación, aseveró el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien dijo que sí se sumarán al plan de seguridad pero con la aclaración de que lo harán respetando el federalismo.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, señaló la necesidad de construir "desde abajo" la estrategia de seguridad sin dejar por un lado a las autoridades locales de estado y municipios a los que la constitución local les otorga facultades en esta materia, y a quienes se les considera "invitados" en el esquema de la Guardia Nacional.

En tanto, en Durango, José Rosas Aispuro precisó que son ellos la autoridad con mayor responsabilidad y deben estar atentos en todos los temas de importancia para la sociedad. Aquí la clave será colaboración y coordinación; no subordinación, sentenció.

El mandatario de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, aseguró que las estrategias de seguridad tanto estatal como la nacional que será echada a andar por parte de Andrés Manuel López Obrador no chocan entre sí, sino que ambas se complementan, y dijo que ya sostuvo una reunión con el próximo coordinador estatal, de quien dijo hay buena disposición.