INE reduce multas a partidos; Morena, el más sancionado

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) redujo las multas por 740 millones de pesos que la Comisión de Fiscalización determinó tendrían que imponerse a los partidos políticos por irregularidades detectadas en su gasto durante el ejercicio fiscal 2022.

De acuerdo con los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Morena sería el partido más castigado con 314 millones 894 mil 257 pesos en multas, sin embargo, la votación en lo particular redujo la cifra, pues se decidió abrir un proceso oficioso para determinar si efectivamente Morena realizó gastos sin objeto partidista, en particular relacionados con la contratación de personal auxiliar.

Mario Llergo, representante del Poder Legislativo por Morena ante el Consejo General, aseguró que la multa se redujo en un 50 por ciento con el proceso oficioso y celebró la decisión del árbitro electoral.

“Estamos hablando de que se redujo a la mitad, alrededor de 150 millones que vienen representando pues un 3.5 por ciento aproximadamente de nuestro financiamiento público que anda por el orden de los mil millones de los 4 mil millones de pesos”, dijo.

Al respecto, el consejero Arturo Castillo dijo que durante los meses de febrero, marzo y abril de 2022 Morena tuvo un “comportamiento muy peculiar” que coincidió con la Revocación de Mandato, ya que registró hasta tres mil 38 contrataciones, cuando su promedio oscila entre las 240 y mil 57 contrataciones, por lo que ante la variación estadística se pronunció por investigar más.

“Me parece que si bien ahorita no podemos emitir ninguna sanción, pues no hay razón alguna para pensar que las personas contratadas no cumplieron con un objeto partidista, me parece que esta irregularidad estadística en el comportamiento de contrataciones del partido político, sí puede dar inicio a un procedimiento oficioso para verificar si, efectivamente, estas personas realizaron actividades partidistas dentro del marco de la legalidad, o bien, fue solamente una coincidencia el hecho de que en ese momento se llevara a cabo el ejercicio de revocación de mandado”, expresó.

El siguiente partido con la multa más alta sería el PAN con 89 millones 754 mil 316 pesos, monto del cual 33 millones 617 mil 217 pesos corresponden a la omisión de reportar gastos por conceptos de encuestas y asesoría y consultoría en los informes de campaña correspondientes al proceso electoral local en 2022, pero al igual que con Morena también se redujo el monto.

Le sigue Movimiento Ciudadano con 71 millones 857 mil 152 pesos, Partido del Trabajo con 69 millones 978 mil 456 pesos, PRI con 50 millones 150 mil 515 pesos, Partido Verde con 41 millones 195 mil 487 pesos y PRD con 35 millones 290 mil 785 pesos.

De acuerdo con los dictámenes, los gastos sin objeto partidista, egresos no reportados, egresos no comprobados, cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año y no destinar el recurso establecido para actividades específicas son las principales conductas por las que los partidos serían multados.

Una vez aprobado el proyecto en el Consejo General, la Unidad Técnica de Fiscalización procederá a realizar el engrose para precisar cuáles serán finalmente los montos de las multas que tendrán que pagar los partidos por incurrir en irregularidades.