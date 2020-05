La Mañanera vista por Reyes Razo | "¡Cuidado! Que los ciudadanos no flaqueen y quebranten la disciplina”

Se viven "días críticos"; "los últimos". ¡Cuidado! Que los ciudadanos no flaqueen y quebranten la disciplina que consiguió "medalla de oro" para el ordenado -bien portado - pueblo mexicano. Días que el Presidente Andrés Manuel López Obrador empleará para explicar una y mil veces, las que haga falta su "Nueva Estrategia de Recuperación Económica"

Que "se parece" al que impulsó el Presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, "Un gran presidente. Tanto como Lincoln. Roosevelt impulsó un Plan de Pleno Empleo. Contrató a millones. Por un salario mínimo al día. Los puso a hacer obras de toda índole", sintetizó.

"El mío es un poco mejor”. Ante la crisis del neoliberalismo y la sanitaria, los de abajo requieren atención humanitaria. Los de abajo son la base de la pirámide social. El apoyo va de abajo hacia arriba. Aunque los conservadores y neoliberales que además de corruptos son muy hipócritas, no lo admitan a los de arriba les beneficia. Los de abajo tienen dinero, compran, gastan. Hay consumo: se estimula la producción.

"Acarrea bienestar, justicia. Deriva en tranquilidad. En ¡Paz! ¿Hay algo más valioso que la Paz y la tranquilidad? A los de arriba no les gusta este gobierno. Lo atacan. No lo critican; no. Lo atacan. Existen periódicos que son versión moderna del desaparecido "Alarma". Su amarillismo y capacidad de calumnia no tienen límite.

"Porque ya no es como antes. En el pasado, ante una crisis, los potentados recurrían al gobierno. Movían influencias. Se ufanaban se sus "agarraderas" y "contactos". Cuates influyentes. Y le cargaban al gobierno sus quebrantos. ¡Y que pague el pueblo! ¿Acaso era justo? Las Deudas Privadas se transformaban en públicas. Y no paraba ahí la cosa. Se unían para urgir al gobierno concesión de nuevos créditos. Endeudaban al país. Una vez y otra vez y otra.

"Hace poco vinieron a verme los representantes de los empresarios. Que aplazara el cobro de impuestos. Pues no. Abriría la puerta a l cultura de "no pago". ¿Qué hacer sin el pago de los tributos? ¿Con qué pago Salud, Educación, Seguridad? Y lo que son las cosas el pueblo ayuda tanto que se superará la recaudación. Estoy consciente de que la remesa de dólares que los mexicanos empleados en Estados Unidos envía, disminuirá.

"Mi gobierno no eleva, ni crea impuestos. No sube precios a energéticos. No pide prestado. Es austero. Rechaza lujos y extravagancias. Se "aprieta" el cinturón. Cuesta menos a la sociedad. Gobiernos estatales y municipales -que luego dicen que no tienen recursos- podrían aprender. Reducir sueldos de regidores. No adquirir vehículos nuevos. Revisas plantillas de personal. Austeridad, Eficiencia, Honestidad. Se puede. ¡Claro que se puede!

"Se vienen tiempos de andanada contra el gobierno- anticipó López Obrador. Muy explicables. El año próximo es de elecciones. Casi la mitad de las gubernaturas estarán en juego. Aparecerán infinidad de noticias. Menudearan las distorsiones. Las descalificaciones. Fenómeno muy natural.

"Ansío ya que médicos y sabios me autoricen a viajar. Deseo regresar a mis giras por el país. Leí -jejeje- que un dirigente de partido de oposición quiere demandar y perseguir a Hugo López Gatell. Cuando la Organización Mundial de la Salud lo reconoce y lo atrae. ¡Uf! Llega a decir se opositor que López Gatell miente. Acusa al Gobierno de no conocer número de hospitales. Ya se les olvidó que soy el único Presidente que recorrió -vio, comprobó- la operación d cientos de hospitales. ¿Qué Presidente de su partido lo ha hecho?

"Mi plan contempla uno que incluye a 50 ciudades. Las rehabilitaremos. En Hermosillo ejercerán 500 millones para mejorar las pésimas calles de esa capital. Ciudad Obregón -municipio de Cajeme- tendrá otros 500 millones. Ese plan dará trabajo. El gobierno destinará 25,000 millones.

"Empleo. Puestos de trabajo. Tren Maya empleará 80,000. Sembradores de Vida reclutará a 200,000. Becas de Aprendices. Soy optimista.

"Tenemos el TMEC. Nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Vendrán las inversiones. Ese instrumento ofrece gran oportunidad.

"Quiero ir a dar el "banderazo" de salida a las obras del Tren Maya. Ya se otorgaron 4 grandes contratos. A empresas mexicanas y extranjeras. Algunas foráneas asociadas a nacionales. Debo ir a Paraíso. Ver la refinería de Dos Bocas. Está decidido: Ya no vamos a vender petróleo crudo. Lo refinaremos. 1, 800, 000 barriles diarios. Ya no compraremos gasolina en el extranjero. Alcanzaremos nuestra autosuficiencia energética.

Saldremos adelante...