La Mañanera vista por Reyes Razo | "No faltaban los achichincles"

"¡Claro que las encuestas son muy útiles! Sobre todo si son claras. Limpias y nadie las ‘cucharea’”, calificó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ejemplificó: "Yo uso desde hace muchos años esa herramienta. Sin ir más lejos, mi candidatura a la presidencia, la decidió una encuesta. Contó mucho la buena disposición de Marcelo Ebrard. Dos, quizás tres empresas encuestadoras realizaron aquel trabajo. Yo estaba mejor posicionado. Marcelo se tapó con cera los oídos. Y mis adversarios ansiosos de vernos pelear, se quedaron con las ganas.

"No faltaban los achichincles, los alcahuetes, los zalameros, los lambiscones. Rodean, marean, encandilan al dirigente. Ansiosos de dividir. Intrigaban. Marcelo, tú eres mejor. Marcelo, tú tienes más tiempo. Marcelo, tú sí hablas de corrido".

"Digo que no debe existir manipulación. Y que el dirigente debe alejarse de esos sonsacadores. Pues a fin de cuentas -reflexionó López Obrador- el Poder es humildad. El Poder Político sólo cobra sentido y alcanza grado de virtud cuando se pone al servicio de los demás.

"De lo contrario es muestra de frivolidad, de egoísmo; vanidad, prepotencia. En una palabra, ¡politiquería!

"Yo me mantengo al margen de la vida interna de los partidos. En tiempos no muy lejanos era el Señor Presidente quien decidía candidaturas; destinos políticos. Y no. Eso es historia. Pasó el tiempo en que se decía que "no se mueve una hoja en el frondoso árbol de la política nacional, sin la voluntad del Presidente.

"Ojalá entienda -deseó López Obrador- que yo no tengo parvadas de palomas mensajeras, ni escuadrillas de halcones. Tampoco acostumbro "mandar mensajes". Pido que no usen mi nombre con falsas promesa de una vivienda ni de un empleo. Sé que hay abusivos que estafan a personas de buena fe al apoyar sus peticiones con una fotografía conmigo. Voy de gira. La gente se toma una foto conmigo. No conozco a todos. No permitan que esos vivillos "les vean la cara". Abusivos como esos que describo siempre buscan la sombra del presidente. No los tomen en cuenta. Y nunca les den dinero.

"A casi todos los Presidentes de México les pasó. Nunca faltan los malos que engatusan a cándidos y necesitados. Ofrecen incluir a padres de familia en programas de vivienda o de ayudas para útiles y uniformes.

"Se dio el caso, en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto de que el Estado Mayor Presidencial -que y desapareció- desembolsó 7 millones de pesos por concepto de uso de Internet del avión presidencial en un viaje de México Argentina. Vale decir que l Presupuesto del ido Estado Mayor Presidencial era una auténtica "Partida Secreta".

También, el Presidente López Obrador se declaró opuesto a la llamada "segunda vuelta" en un proceso electoral. "Sirve más bien a la agrupación de grupos conservadores", justificó. En realidad, importa evitar el fraude electoral. Que no se destine dinero público a financiar campañas electorales. Que se evite la opacidad en las donaciones particulares.

Casi reprendió López Obrador a Diputados Federales de Morena que "titubearon" a la hora de votar la posible eliminación de Fideicomisos y fondos que promueve este gobierno para acabar con el manejo discrecional de miles de millones de pesos que pertenecen al pueblo. Defender l sobrevivencia de esos fideicomisos es estar del lado de la corrupción", sentenció.

E interrogado acerca de la decisión de Profeco de retirar del mercado lácteos diversos, López Obrador estuvo a punto de declarar con humor tropical "Esos de Lala y de Danone...no hacen buenos quesos..."

De la conferencia mañanera de este día en el Palacio Nacional.

