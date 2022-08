Me voy a ir, soy partidario de la no reelección; la gente no va a permitir más abusos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López, dijo que, si su gobierno no hubiera actuado con firme decisión para rescatar empresas públicas como la CFE y Pemex, entre otras, habría una situación muy lamentable en el país, no solo crisis económica, sino también de bienestar social y hasta ingobernabilidad.

Al reunirse con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, con la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y funcionarios federales, informó acerca del programa Internet para todos que se llevará a las comunidades más apartadas del país, alabó el trabajo de los quienes laboran en la paraestatal que es la encargada de llevar los servicios de conectividad y telefonía.

Recordó cuando el presidente Adolfo López Mateos, nacionalizó en 1960 la industria eléctrica porque las empresas privadas extranjeras no iban a electrificar los pueblos, porque nos les representaba negocio, esa es la diferencia entre una empresa privada y una pública, dijo.

El estado que surgió de la Revolución Mexicana que surge de lucha popular está obligado a garantizar la educación pública de calidad en todos los niveles escolares, lo mismo la salud, son derechos no privilegios. En aquel entonces un gran presidente Adolfo López Mateos, tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica haciéndole ver a los empresarios extranjeros que no iban a electrificar los pueblos porque no sería rentable, pero el Estado lo haría porque era un derecho humano. Cuando se toma esa decisión no se llegaba ni al 50 por ciento, ahora el 99.6 por ciento de los mexicanos cuenta con el servicio de energía eléctrica, dijo.

Lo mismo pasa con el internet que no llega a los pueblos, solamente a las ciudades, pues, añadió, de 2500 municipios, al menos mil, ni siquiera tienen el servicio en las cabeceras.

En su reconocimiento a los trabajadores de la CFE reiteró que en el pasado se pretendió desaparecer a la empresa y entregar a los particulares la generación de energía, pero su gobierno les hizo un ofrecimiento que no quieren cumplir hoy.

“Llegamos al acuerdo y no lo quieren cumplir, a la mejor patean el bote pensando de que ya me voy a ir y que darán marcha atrás a lo logrado. Pero se equivocan me voy a ir, soy partidario de la no reelección, termino mi ciclo y la gente está muy consciente de que no va a permitir esos abusos, hay un cambio de mentalidad y una revolución de conciencias.

“Les ofrecimos 54 por ciento, CFE 46 a las empresas particulares, ah no, no tienen llenadera, quieren más, México no es tierra de conquista, a robar más lejos, aquí ya no”, aclaró.

Hizo un recuento de lo que llamó rescate de la CFE, de Pemex, de la educación y la salud entre otros, pues de lo contrario, advirtió, habría ingobernabilidad y una crisis económica y de bienestar social.

Por su parte, el gobernador Samuel García informó que Nuevo León es el segundo estado con mayor cobertura eléctrica con 99.9 por ciento y el de mayor conectividad de internet, y agradeció a la CFE que se tenga aquí en la entidad 11 mil megawatts y haya capacidad hasta para 14 mil, gracias a los trabajadores de esa paraestatal.

David Pantoja Meléndez, director general de CFE, Telecomunicaciones e Internet informó que hay ya 8 mil kilómetros de fibra y a principios del 2023 aumentarán a 16 mil kilómetros, mientras se tendrán mil 167 puntos de acceso en todas comunidades remotas de Nuevo León y Tamaulipas.

Aquí se tendrán 8 antenas para beneficiar a 8 mil usuarios, mientras en Tamaulipas 45, para más de 187 mil habitantes, comentó a su vez, Luis Francisco Gutiérrez Robles, Jefe de mantenimiento División Golfo Norte.

En el evento también hicieron uso de la palabra el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, el General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y el coordinador del sindicato de la CFE en la División Golfo Norte, Daniel Peña Treviño, quienes recapitularon acerca de las bondades del proyecto de conectividad.