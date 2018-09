Mensaje de Enrique Peña Nieto por VI Informe de Gobierno

Enrique Peña Nieto tiene muy claro lo que hará tras finalizar su mandato: retirarse de la política.

Lo único que sí se es a qué no me voy a dedicar, para mí concluye mi participación en la vida política de mi país. Esta es la única definición que tengo muy clara. Algo tendría que ocurrir como para que me invitara a regresar, pero no lo tengo así previsto .