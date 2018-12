Minuto a minuto la disputa para sustituir al ministro Cossío Díaz en la SCJN

Celia Maya García aseguró que de ser electa por el Senado de la República a dicho cargo “no voy a ser la ministra del presidente, eso sí se los digo con toda honestidad y siguiéndole agradeciendo al presidente que me haya tomado en cuenta”.

En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República y al ser cuestionada por la senadora panista Xóchitl Gálvez, de cuál será su posición en la SCJN en caso de ser electa y tener que decidir sobre controversias en obras públicas impulsadas por el Ejecutivo federal y que podrían ser controvertidas por un particular.

Si mis constancias y lo que yo tenga en el expediente indican que lo que está haciendo el gobierno está mal, pues yo tengo que proteger al que me está pidiendo justicia, pues para eso estoy, si no entonces para qué me apunto y vengo ante ustedes a que se defienda la independencia del Poder Judicial.